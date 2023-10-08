經濟日報社論／長照政策宜納入民間參與角色

去年底國內65歲以上的老人共409萬人，占全國人口近18%，其中失能的比率為12.7%，失智的比率為7.6%。因此，老人長期照護的問題近日成為三黨總統候選人的攻防焦點。不過三黨候選人多端出政策性牛肉來吸引選民，但卻忽略財源問題以及民間參與者的角色。

長期照護的問題牽涉甚廣，而其最基本的問題是供給來自家庭、廠商或政府。若供給來自廠商，則政府如何進行監管？若由政府介入，則財源如何籌措？而在一定財源下，政府宜提供何種長照服務及多少數量？

荷蘭投入4%的GDP於長照經費，為全球首屈一指，因而常成為國人稱道的典範。不過，我國與荷蘭在長照政策上，有下列歧異處：首先，荷蘭的長照財源來自一般稅收，而其優質的長照措施是因其總稅收達到GDP的39%。反觀我國目前總稅收只有GDP的13%，而其中菸稅、菸品健康福利捐、遺贈稅及房地合一稅等被撥入長照財源，但長照經費只占GDP的0.38%。其次，荷蘭的失能老人有80%居住在安養機構，並由專業人員照料。反觀我國65歲以上的老人只有1.3%居住在長照機構，也因而有三分之二以上的失能老人由家庭照護。

因此，長照人力主要為家人及看護移工。至於政府則在社區設置定點服務，以及對失能民眾提供限額的居家照護服務。

荷蘭有鑑於人口結構持續老化，為避免未來長照人力及經費大增的風險，因而最近採取了下列改革措施：首先，由於安養機構照護失能老人的成本超過居家照護的20%，因而擬將安養機構的住宿人數比例由80%下調至50%，並以現代科技幫助那些返家居住民眾，以避免其滑倒並加強其復健。其次，鼓勵民間興建混合老人及殘障者群居的出租住宅，以期激發出居住者互相幫忙的氛圍。

透過荷蘭上述的長照政策更迭經驗，可回頭檢討三黨總統候選人所提出的長照政策。

民進黨賴清德提出擴大目前政府長照2.0服務範圍的政策。例如，增加夜間的居家照護服務以及喘息服務等、增加重度失能者的住宿式機構量能，以及對機構住宿者的補助由目前每月最多1萬元增加至1.5萬元。不過，他並未提出如何開源以支應增加的長照服務。

民眾黨柯文哲提出的長照政策最具體。他主張採用長照保險，並將長照經費增加至GDP的1% 。另外，他認為聘雇看護移工的家庭也應可享受政府提供的長照服務，以及主張對居住在養護機構者的高度失能者，每月最高補助3萬元。不過，他的主張會鼓勵老人住進安養機構，且補貼金額超過基本工資也過度優渥。

國民黨侯友宜則只提出如何增加看護移工以及本國看護的長照政策。他主張80歲以上老人不需巴氏量表即可申請看護移工。由於目前居家看護家人的勞工有35%因而辭職，且每日照顧家人時間長達11小時，因此，這個主張普獲好評，並立即得到衛福部的善意回應。其次，他主張以就業安定費補貼雇主僱用本國看護。不過，目前政府是以就業安定費補助失業勞工，但他並未提及在經費挪用後，由何處可獲得替代財源。

三位總統參選人除了偏向端出牛肉以吸引選民，但較不思索財源問題外，也都忽略民間部門參與長照服務的角色。目前購買長照保險的國人比例只有4%。然而，若政府不斷擴張長照經費，則會進一步削弱民眾購買長照保險的誘因。

荷蘭近來鼓勵民間為退休老人興建的出租集合式住宅，其功能類似國內的平價養生村。以養生村為基礎，可進一步發展出能提供民眾更多樣化選擇的民間長照產業。令人遺憾的是，三位總統參選人卻未對此議題提出任何願景。