35歲男尋親20年意外多一個媽！生父竟是微信好友 曾吐露：想兒子

陸媒《極目新聞》在微博揭露，中國大陸山東省一名從小被出養的35歲男子小凱（化名），從15歲起便開始尋找自己的親生父母。在幾經周折之下，終於尋到他的親生父親，更耐人尋味的是，父親早在兩人相認前就已是微信好友，也曾經透過微信訊息跟他說過：「我也想我的兒子」。

由於被出養，小凱在不只一個家庭生活過，年少時期靠著各種打工度日，讓他決定要找到親生父母。在長達20年的尋親路上，去（2023）年還曾因為和一名也在尋找兒女的張姓女子聯絡上，張女因為發現小凱與他唯一一張兒子的幼年照片極為相似，讓他們燃起一線希望，在比對DNA失敗後，兩人仍互相扶持，最後變成以母子相稱。不僅如此，小凱也在尋親路上變成尋親志工，幫助其他與親人失散的朋友尋親。

報導稱，小凱在終於尋到親生父親和自己的姊弟妹時還一度激動昏倒，親生父親現居住於山西河曲縣，兩人還驚訝地發現彼此「早就互加微信」，父親也曾經觀看他的直播，甚至傳訊息透露：「我也想過我兒子」。

在原生家庭裡排行老二的小凱，31日將與父親和姊弟妹團圓，結束20年來尋親的日子，也讓兄弟姊妹相聚，終於不再獨缺一人。小凱的弟弟還透露，其實家中姊弟妹三人從來不知有二哥的存在，因為母親在他們很小的時候就因意外過世，父親也從未跟他們說過還有一位手足，直到比對成功才傾訴過去因為窮困，把哥哥送養給別人。

網友對這對父子表示祝福，並認為網路讓人可以千里一線牽，不再像以往尋人那樣困難。網友祝賀小凱能成功找到自己的親人，也希望全天下其他和親人失散的朋友，也能早日與親人團聚。