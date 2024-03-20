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東九文化中心白色花海照瘋傳！網民驚呼大吉利是嘛 原來是打卡點…

香港01／ 撰文：布萊恩
本港網絡瘋傳1組相片，見到觀塘東九文化中心外梯級上，設置了滿滿白色玫瑰，形成一大片白色花海。（Facebook）
本港網絡瘋傳1組相片，見到觀塘東九文化中心外梯級上，設置了滿滿白色玫瑰，形成一大片白色花海。（Facebook）

觀塘這個官方「打卡」景點，也太「特別」了吧？香港網路今日（3月20日）瘋傳1組相片，見到觀塘東九文化中心外梯級上，設置了滿滿白色玫瑰，形成一大片白色花海。由於以白色花朵組成的設置十分詭異，網友看後驚訝，直呼「大吉利市嘛！」、「靈堂？」、「根本係墳」、「拜山啦！邊個有好諗頭呀？」。

翻查資料，該白色花海為觀塘區議會響應去年《施政報告》措施而推行的「打卡」活動，預定3月22日完成裝置，3月26日起展出約3個月。

有網友早上在Facebook觀塘群組，上載1組於觀塘東九文化中心外拍攝的白色花海相片，留言「感覺好平靜」。

從相片見到，觀塘東九文化中心外中間梯級位置，設置了一層層白色玫瑰，以類似細長鐵枝撐起，組成一大片白色花海，而每朵花下方都連接電線，與旁邊綠色草地比較，色彩分明。

由於以白色花朵組成的設置十分詭異，網民看後震驚，「大吉利是嘛！」、「自帶amazing grace」、「根本係墳」、「靈堂？」、「拜山咁！邊個咁好諗頭呀？」、「東九龍文化殯儀館開幕……」。

翻查資料，該白色花海為觀塘區議會響應去年《施政報告》邀請各區設「置富有特色打卡地標」措施而推出的「打卡」活動。

根據觀塘區議會文件，該片白色花海其實設有「LED」燈，亮燈後會變成熒光綠色，預計3月22日完成裝置，3月26日起向公眾展示約3個月，視乎應花海效果、市民反應及財務安排，可延長展示期。

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文章授權轉載自《香港01》

綠色 觀塘 香港

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