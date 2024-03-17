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春天桃花開！20歲男大生認「全校女生喜歡我」竟是罹1疾病 引網友熱議

香港01／ 撰文／鄭寧
江蘇一名20歲大學男生覺得「全校女生都喜歡我」，被確診患上「桃花癲」精神疾病，引發關注。情境示意圖。圖／Ingimage
江蘇一名20歲大學男生覺得「全校女生都喜歡我」，被確診患上「桃花癲」精神疾病，引發關注。情境示意圖。圖／Ingimage

春季到來，萬物復甦桃花朵朵開之時，江蘇一名20歲大學男生覺得「全校女生都喜歡我」，被確診患上「桃花癲」精神疾病，引發關注。

據荔枝新聞報導，今年20歲的小劉是江蘇一所高校的大二學生，從上個月起，小劉的精神狀態出現問題，總認為周圍的女生都喜歡自己，甚至別人一個眼神都會被其理解為「喜歡自己」的暗示。

淮安市第三人民醫院物質依賴科住院醫師盧振姣介紹，該同學認為自己在學校是最帥的，總認為很多女同學都喜歡他，因此還向全校的女生分別告白，對同學造成了很多的困擾。即使表白被拒，亦認為對方是礙於面子沒有接受。

不僅如此，由於精神的持續亢奮，小劉還經常出現整晚不睡覺、上課注意力不集中、花錢大手大腳等情況。

最終，經醫生診斷，小劉患上的是一種叫做「鍾情妄想」的精神疾病，也稱為「桃花癲」。盧振姣介紹，桃花癲主要多發在春季，主要表現就是興奮、話多，覺得自己能力很強、別人都喜歡自己，同時會出現性慾的亢奮，嚴重的可能會出現易激惹、攻擊周圍人，甚至對別人產生衝動行為。

最終在心理和藥物治療下，小劉的情況已經開始好轉。

網友評論：「很多精神疾病高發生期都是春季，沒有什麼好笑的哦」、「春天天氣多變、環境多變，內分泌水平也會變化還是受影響的，很多患者春季也容易復發」、「臆想全校女生喜歡自己，這幸福感來得猝不及防」、「覺得別人都喜歡自己，一定是精神疾病，但是覺得別人都不喜歡自己，那就是客觀事實了，至少對我來說是這樣的」、「簡單來說就是發情」、「這不是過分自戀嗎」。

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文章授權轉載自《香港01》

告白 女生 患者 確診 精神疾病 醫師

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