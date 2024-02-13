自私精！大媽乘巴士超大聲講電話騷擾全車 遭靚仔乘客1招KO糗了

搭巴士也要顧及旁人！有港男於網上發文表示，他早前乘搭巴士時，有1名大媽講電話超大聲，他難以忍受之際，有1名「靚仔」挺身而出用絕招「KO」大媽「即收X」。事後他經過「靚仔」旁，向對方道謝。貼文引來網友熱議，大部份人都不齒在巴士上大聲講電話行為，「最可恨的人開擴音講電話，沒有人想聽囉」、「自私精！」；也有網友認為講電話是個人自由，毋須小事化大。

該港男於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文在巴士上不快經歷。他表示，當日乘坐來往屯門至鯉魚門的城巴259D路線，怎料一上車就聽到有「阿嬋」講電話超大聲，令他難以忍受。

幸好這時熱心人出現了。原PO憶述，正當他被「阿嬋」聲浪導致「反白眼」之際，突然有1名「靚仔」伸出援手「勁大聲鬧X佢」，「阿嬋」即時「收X」敗走。原PO事後走入車廂經過「靚仔」旁邊，向對方道謝「唔該晒（十分感谢）」。

事件引來網友熱議，大部份人都指責巴士上大聲講電話行為，「最憎啲人開擴音講電話，冇人想聽囉」、「法律應該規定手機不可以擴音。真係實在太X煩」、「自律既人太少，自私嘅人太多」、「自私精！」、「靚仔，（十分感谢）」。

也有網友認為講電話是個人自由，毋須小事化大，惟被其他網友反駁，「這種行為不是自由，是自私」。

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文章授權轉載自《香港01》