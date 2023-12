「true」變「ture」港女紋身師疑紋錯字 網友說可能係新興字

為了紀念人生大事或生命中重要的人,不少人會選擇紋身。1名香港女紋身師在instagram限時動態分享手臂紋身作品,被人轉載至討論區,網友見到「Stay ture to yourself」,懷疑對方將「true」串錯「ture」,紛紛提出補救方法,亦有網友重提杜琪峯執導電影《PTU》,藝人任達華飾演的警長向古惑仔說「擦不掉」,要求對方擦掉紋身。但有網友指「ture」是近年結合「true」和「sure」的新興英文字,紋身師未必串錯。

該名港女紋身師在instagram限時動態分享手臂上的英文紋身,隨後被人轉載至「連登討論區」,網民發現該紋身為「Stay ture to yourself」(做真實的自己),動態上更有1句「Thanks for the trust」(感謝信任),相信她為客人紋身。由於字首頂部有一劃,相信並非「pure」一字,應該是「ture」,故網民懷疑對方串錯「true」。

大批網友紛紛提出補救方案,例如改成「tuned」或「pure」,亦有人質疑為何客人和紋身師都沒有發現問題,更有網友重提藝人任達華飾演的警長在杜琪峯執導電影《PTU》中向古惑仔說聲「擦不掉」,要求對方用手指擦掉頸上紋身。

不過,有網民指出「ture」是近年結合「true」和「sure」的新興英文字,部份字典已經收錄,故紋身師未必串錯。

