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楊國福麻辣燙有「蝠」！ 天津女子爆自熱鍋中吃出蝙蝠：惡心又擔心

香港01／ 撰文：鄭寧
女子在超市購買的楊國福麻辣燙自熱鍋中吃出蝙蝠。（影片截圖）
女子在超市購買的楊國福麻辣燙自熱鍋中吃出蝙蝠。（影片截圖）

自高校「鼠頭鴨脖」以來，大陸食安爆雷不斷。近期，一名天津消費者反映，女兒在食用一盒楊國福麻辣燙自熱鍋時，在碗裡發現疑似蝙蝠的異物，讓他們感到既惡心又擔心。今日，楊國福集團工作人員表示，已將此事交給相關部門跟進處理。

《極目新聞》報導，天津消費者劉女士稱，其女兒在食用楊國福自熱麻辣燙時，在碗中發現了異物，應該是蝙蝠，希望廠商給一個說法。劉女士發布的影片顯示，一盒已開封的楊國福自熱麻辣燙中有一塊黑色的不明物體，展開後有一部分高度類似蝙蝠的翅膀。

劉女士稱，她於11月25日時，在當地一家超市中購買了這盒楊國福自熱麻辣燙，11月27日晚上，女兒在食用時，將碗裡一塊黑色物質當成海帶，夾給了她。其後，她與丈夫檢查發現黑色物質疑為蝙蝠。劉女士稱，涉事超市願「退一賠三」，但被其拒絕。

「目前孩子的精神狀態不太好，沒精神，也不想吃東西。」劉女士表示，他們發現蝙蝠後，感到既噁心又擔心。目前，已將孩子送院治療，並向消費者投訴舉報專線12315投訴了此事，並正在等待相關部門的回覆。

今日，楊國福集團客服工作人員表示，已將此事轉給相關部門跟進處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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