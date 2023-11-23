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70歲爺爺接錯孫！到家後也沒發現 納悶為何一直哭

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為被接錯帶走的孩子被送回幼兒園的畫面。擷自微博影片
圖為被接錯帶走的孩子被送回幼兒園的畫面。擷自微博影片

歡歡喜喜接上學的孩子回家，沒想到孩子卻哭得不停？中國大陸湖北仙桃市近日發現一起接童意外，一名70歲的爺爺剛睡醒就跑去幼兒園準備接孫女回家，未料卻接錯小孩，在幼兒園老師緊急致電父親後，才發現這樁烏龍事件，爺爺還一度納悶，為何接回來的孩子會一直在哭。

微博影片曝光一件接錯孩子的意外，21日一名70歲的粗心爺爺，因為剛睡醒就趕著去接孫女回家，沒想到在幼兒園卻將別人家的小女孩帶回來了，且到家後10多分鐘後，竟都沒發現自己接錯小孩，還納悶為何接回來的孩子會一直哭。

在老師通知父親，小孩還在幼兒園時，老師才從監視器畫面中驚覺爺爺接錯了小孩，在父親代為通知爺爺後，才將被誤認帶走的小女孩送回幼兒園。且父親因為有點生氣爸爸這麼糊塗，表示不會再請父親代為接孩子回家了。

幼稚園 爺爺

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