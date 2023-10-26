跟想像不同！陸人曝來台旅遊真實心得 喊台人「2習慣」難理解

各地文化風情不同，觀光客要入境隨俗不簡單，難免會有感到不習慣的時候。日前就有一名大陸部落客分享來台灣旅遊的心得，列出整整10項對台灣的觀察，包含薪資、行動支付等等，其中某些台灣獨有的現象更讓他難以理解，直呼「跟想像中截然不同」。

一名部落客在「網易號」撰文，他指出，日前剛結束在台灣的旅遊行程，發現許多讓他忍不住想吐槽的奇怪景象，例如台灣人大多還是習慣現金付款，行動支付並不普及，尤其是逛夜市時，中高年齡層的老闆觀念保守，認為收現金比較實在。

但他最難以理解的還是台灣人丟垃圾的習慣，台灣街頭的垃圾桶偏少，並不是沒有垃圾，而是讓民眾自己帶走。家裡垃圾則是由垃圾車定時定點響著音樂來收，經常看到百姓追著垃圾車跑，「我覺得這點是值得詬病的，而且非常不方便」。

該名部落客觀察，台灣整體生活機能算是發達，薪資水準與大陸一線城市相比屬於中上，月薪大多在人民幣6至8千元（約新台幣2.6至3.5萬元），超過人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元）的屬於高薪，一般是工程師、醫生、律師等行業。

另外，他也發現，台灣年輕人大多是租房，或者跟父母一起住家裡。其實到台北工作的人基本上就是租屋，45歲以下有錢買房的比例很少，租金多落在人民幣4千至6千元（約新台幣1.7至2.6萬元）之間，「台灣人大部分的月薪幾乎都拿去繳租金了」，但就算租金再高，年輕人也難買房，光房屋稅、地價稅就是一筆不小的支出。

最後，該名部落客稱讚，台灣便利商店很多，幾百公尺內必有一家，密集度可說是世界第一，且超商功能齊全，可以繳水電費、處理包裹、買日常用品、食材、送洗衣服、ATM領錢等等，網路上可以處理的事情，便利商店也多能完成。