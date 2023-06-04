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不是撿屍！短裙辣妹「上衣掀起」醉倒路邊 大叔走近做2舉動被讚爆

香港01／ 撰文／李納德
山東有短裙女子醉倒馬路，連上衣都被掀起，見此，一位大叔經過，對她做了「2個舉動」，讓網友大讚大叔暖心，直言「還好醉女遇到好人」。圖／截自微博影片
山東有短裙女子醉倒馬路，連上衣都被掀起，見此，一位大叔經過，對她做了「2個舉動」，讓網友大讚大叔暖心，直言「還好醉女遇到好人」。圖／截自微博影片

還好沒被撿屍！大陸近日瘋傳影片，山東有穿黑衣短裙的性感女子醉倒馬路，有暖心大叔上前為她拉好衣服避免走光，再翻她的手機聯絡聯絡其親友到場接走。陸媒指，當時大叔和朋友以為是發生車禍，走近才聞到女子滿身酒氣，為避誤會，大叔叫朋友全程拍片，當時女子走光露出內衣，他才落手拉她的衣服避免走光，最後等到她的朋友到場才離開，「怕她被人扛走」。網友直言還好醉女遇到好人，「要不然就給壞人機會了啊」。

微博近日流傳影片，拍到1名穿黑衣上衣短裙的女子，深夜雙手攤開倒臥在馬路上，其中1隻高跟鞋掉在旁邊，身旁有個紅色手袋。有名大叔經過，先將女子上衣拉落一點遮好腹部，之後和拍片者商討，但對話未有錄下。

大叔其後伸手入女子的手袋，翻出其電話，此時醉醺醺的女子像清醒了一點和大叔說話，大叔之後用她的手機打電話。

陸媒報導，事發於5月21日山東，當時女子醉倒街上不省人事，暖心大叔和朋友消遣後回家，見到醉女時以為她被車撞後司機肇事逃逸，走近才聞到她滿穿身酒氣，確認她是喝醉了。

由於女子打扮性感，大叔走近前叫朋友全程拍片作證，免生誤會，他走近見到女子上衣拉了上去，腹部及一小部份內衣露了出來，他才伸手拉一拉其衣服，以免她走光。拍片的朋友稱「我們真的害怕她會被扛走」，最後一起等到醉女的朋友到場才離開。

不少網友苦勸女生在外要保護好自己，「和她一起喝酒的太不地道了」、「確實誰看到了都好害怕被人撿屍啊」，又指她今次好運，「幸好遇到了好心的大哥啊，要不然就給壞人機會了啊」、「這種做法真的太令人無語了，幸好遇到的是好心人」。但也有網友認為大叔為自保起見，不應和女子有身體接觸，「建議還是不要自己處理，報警就好」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

山東有短裙女子醉倒馬路，一位大叔和朋友經過，走近醉女聞到她滿穿身酒氣，確認她是喝醉了。圖／截自微博影片
山東有短裙女子醉倒馬路，一位大叔和朋友經過，走近醉女聞到她滿穿身酒氣，確認她是喝醉了。圖／截自微博影片
大叔見到醉女上衣被捲起，露出了部份內衣，幫她將上衣扯下一點遮好腹部。圖／截自微博影片
大叔見到醉女上衣被捲起，露出了部份內衣，幫她將上衣扯下一點遮好腹部。圖／截自微博影片
大叔翻找包包拿出醉女的手機，其間醉女清醒了一點，和大叔對話。最後大叔致電她的朋友，等到醉女安全才離開。圖／截自微博影片
大叔翻找包包拿出醉女的手機，其間醉女清醒了一點，和大叔對話。最後大叔致電她的朋友，等到醉女安全才離開。圖／截自微博影片

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文章授權轉載自《香港01》

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