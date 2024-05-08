將在月之背面採樣的嫦娥六號 已進入環月軌道飛行

據央視新聞，央視從大陸國家航天局獲悉，北京時間5月8日，在北京航太飛行控制中心的精確控制下，嫦娥六號探測器成功實施近月制動，順利進入環月軌道飛行。

報導稱，近月煞車是嫦娥六號探測器在飛行過程中的關鍵軌道控制。當嫦娥六號探測器飛臨月球附近時，實施「煞車」制動，使其相對速度低於月球逃逸速度，從而被月球引力捕獲，實現繞月飛行。

後續，在鵲橋二號中繼星的支持下，嫦娥六號探測器將調整環月軌道高度和傾角，擇機實施軌道器返回器組合體與著陸器上升器組合體分離，之後，著陸器上升器組合體實施月球背面南極-艾特肯盆地軟著陸，按計畫進行月球背面採樣返回任務。

嫦娥六號任務發射至採樣返回全過程約53天。相較於2020年實現月球正面採樣返回的嫦娥五號任務，嫦娥六號任務需在鵲橋二號中繼星的支持下，實施人類歷史上首次月球背面採樣返回，突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術。