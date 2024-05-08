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將在月之背面採樣的嫦娥六號 已進入環月軌道飛行

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
5月3日17時27分，嫦娥六號探測器由長征五號遙八運載火箭在中國文昌航天發射場成功發射，之後準確進入地月轉移軌道。歷4天多飛行，嫦娥六號探測器如今已進入環月軌道。 央視新聞
5月3日17時27分，嫦娥六號探測器由長征五號遙八運載火箭在中國文昌航天發射場成功發射，之後準確進入地月轉移軌道。歷4天多飛行，嫦娥六號探測器如今已進入環月軌道。 央視新聞

央視新聞，央視從大陸國家航天局獲悉，北京時間5月8日，在北京航太飛行控制中心的精確控制下，嫦娥六號探測器成功實施近月制動，順利進入環月軌道飛行。

報導稱，近月煞車是嫦娥六號探測器在飛行過程中的關鍵軌道控制。當嫦娥六號探測器飛臨月球附近時，實施「煞車」制動，使其相對速度低於月球逃逸速度，從而被月球引力捕獲，實現繞月飛行。

後續，在鵲橋二號中繼星的支持下，嫦娥六號探測器將調整環月軌道高度和傾角，擇機實施軌道器返回器組合體與著陸器上升器組合體分離，之後，著陸器上升器組合體實施月球背面南極-艾特肯盆地軟著陸，按計畫進行月球背面採樣返回任務。

嫦娥六號任務發射至採樣返回全過程約53天。相較於2020年實現月球正面採樣返回的嫦娥五號任務，嫦娥六號任務需在鵲橋二號中繼星的支持下，實施人類歷史上首次月球背面採樣返回，突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術。

北京 央視

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