快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

本周第二次！大陸海警又到金門海域執法巡查

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸海警3日上午通報，「5月3日，福建海警位金門附近海域依法進行常態執法巡查」，並刊出海警船巡查路線圖。（取自中國海警微博）
大陸海警3日上午通報，「5月3日，福建海警位金門附近海域依法進行常態執法巡查」，並刊出海警船巡查路線圖。（取自中國海警微博）

根據大陸海警通報，福建海警3日再度前往金門附近海域進行「執法巡查」。這是大陸海警本周第二度前往金門附近海域進行執法巡查，此前一次是在4月29日。

大陸海警3日上午11時許透過微博通報，「5月3日，福建海警位金門附近海域依法進行常態執法巡查，」並稱，大陸海警「將堅決維護管轄海域作業秩序和漁民生命財產安全」。

此前，大陸海警在本周一（4月29日）通報，福建海警位金門附近海域依法進行常態化執法巡查。當時通報還稱，4月以來，福建海警組織艦艇編隊「持續加強」金門附近海域執法巡查，「進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括『台灣地區在內的中國漁民』合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

今年2月14日大陸快艇翻覆事件後，大陸海警局2月18日宣布在金廈海域展開常態化執法巡查行動。福建海警並在2月25日首度組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。

值得注意的是，在國民黨立法院黨團總召傅崐萁一行17名藍營立委，4月28日結束訪問中國大陸的行程後，大陸海警本周已在金門附近海域兩度進行「執法巡查」。

福建 金門

延伸閱讀

陸使館發言人：陸驅離侵黃岩島菲船 操作專業規範、正當合法

淹水災情嚴重…金門四埔社區關懷據點「泡湯」 老人供餐被迫暫停

在大陸被人強扣台胞證 台商偷渡金門回台1年後向警方自首

中菲南海緊張再升 陸海警局：菲方非法侵闖黃岩島海域

相關新聞

港首季經濟增長 遠超預期

香港政府昨天公布首季經濟增長，與去年同期比上升百分之二點七，遠超過預期。經濟學者認為內需繼續是香港經濟增長的動力。同日香...

上海咖啡店達9553家 連3年冠全球

2024上海國際咖啡文化節1日開幕，開幕式上發布的「2024中國城市咖啡發展報告」顯示，2023年上海咖啡店數量達到95...

陸重點鋼企Q1獲利大跳水 業內：做好過「緊日子」的準備

中國鋼鐵工業協會（中鋼協）統計指出，大陸重點鋼鐵企業第1季累計營業收入為人民幣1.49兆元（約新台幣6.7兆元），年減4...

港股大漲 進入技術性牛市

港股5月首交易日牛氣沖天，恒生指數昨（2）日意外飆漲2.5%，收18207.13點，來到八個月高點，並較今年1月低點上漲...

美再出招 削弱華為影響力 中興通訊、海康威視等也在黑名單

美國聯邦通信委員會（FCC）官員近日透露，FCC正在採取行動，目的要永久禁止華為、中興通訊、海能達、海康威視、大華股份等...

4月百城 新房價格漲 二手房價跌

4月，中國主要城市房地產市場仍在調整，新房和二手房價走勢有所差異。根據大陸中指研究院5月1日發布的數據顯示，4月份中國百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。