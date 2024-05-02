華為 Pura 70手機登陸國際市場：搭載海思麒麟 9010/9000S1 晶片

華為馬來西亞官方2日宣布HUAWEI的P系列品牌升級為 HUAWEI Pura 系列，同時華為 Pura 70系列手機也已經開啟預售（即日起至 2024 年 5 月 24 日）。除此之外，華為 Pura 70 系列手機也已經在歐洲等市場開啟預售。

值得注意的是，華為公布了這三款機型的參數資訊：華為 Pura 70 Ultra 及 Pura 70 Pro 搭載海思麒麟 9010 晶片，Pura 70 搭載麒麟 9000S1 晶片，均為八核設計。其他方面，這三款機型預裝了 EMUI 14.2 系統，其他部分基本與大陸國內版本相同。

配置資訊顯示，麒麟 9010處理器採用 2 x 2.3GHz + 6 x 2.18GHz+ 4 x 1.55GHz CPU 核心（也就是說 8 核 12 執行緒），配有麒麟 9000S 同款Maleoon 910 GPU。作為參考，麒麟 9000S 搭載 1 x 2.62Ghz 泰山核心（超執行緒）+ 3 x 2.15Ghz 泰山核心（超執行緒）+ 4 x 1.53Ghz 的 A510 核心。

麒麟 9000S1 可以看做是麒麟 9000S 大核降頻版，CPU 為 2x2.49GHz+6x2.15GHz+4x1.53GHz Cortex-A510，GPU 也是 Maleoon 910。

華為Pura 70 Ultra 可選綠色、棕色、黑色三款配色可選，採用星芒紋設計，後置攝像頭採用三角形狀，162.6mm（長）*75.1mm（寬）*8.4mm（厚），重量約 226 克，支持 IP68 防塵防水。

該機搭載6.8 吋 2844 × 1260 畫素 OLED 屏，支援 1-120Hz LTPO 自我調整刷新率、1440Hz 高頻 PWM 調光、300Hz 觸控取樣速率，配有玄武鋼化昆侖玻璃。

影像方面，該機採用業界首創 50 MP超聚光伸縮攝像頭（1 吋，F1.6~F4.0 光圈，感測器位移防抖），還有 4000 萬畫素超廣角攝像頭（F2.2 光圈）+ 5000 萬畫素超聚光微距長焦攝像頭（F2.1 光圈，OIS 光學防抖），支援自動對焦；前置1300 萬畫素超廣角攝像頭（F2.4 光圈，自動對焦）。

其他方面，華為 Pura 70 Ultra 擁有 5200mAh 電池，支援 100W 有線快充、80W 無線快充、20W 反向無線充電，配有 Type-C（USB 3.1 Gen1）介面，支援 Wi-Fi 6 和藍牙 5.2。