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4月百城 新房價格漲 二手房價跌
4月，中國主要城市房地產市場仍在調整，新房和二手房價走勢有所差異。根據大陸中指研究院5月1日發布的數據顯示，4月份中國百城新房價格環比、同比均有所上漲；二手房價環比同比均下跌。
中新社報導，數據顯示，4月，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16355元（人民幣，下同），環比上漲0.27%；同比上漲1.08%。在經歷3月的集中推盤後，4月房企推盤節奏有所放緩。中指研究院指出，受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格上漲。
二手房市場「以價換量」行情仍在延續。4月份百城二手住宅價格繼續下探，但核心城市二手房成交量保持一定規模。當月百城二手住宅平均價格為每平方米14975元，環比下跌0.75%；同比下跌5.38%。
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