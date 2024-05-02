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快遞量勝去年同期 陸經濟回暖

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家郵政局監測數據顯示，截至4月29日，今年大陸快遞業務量已達500億件，比2023年提前32天，折射出經濟正延續恢復性增長、回升向好的態勢。

新華社報導，隨著農村快遞物流體系的深入完善，各地特色農產品搭乘快遞快車，直達千家萬戶。作為農產品出村進城的重要管道，快遞業在降低農產品流通成本、提升農產品流通效率等方面發揮著愈來愈重要的作用。

大陸國家郵政局發展研究中心產業經濟研究部主任王岳含說，當前，每天有1億多件快遞包裹進出農村，為服務生產、促進消費、聯通城鄉、暢通循環提供有力支撐。快遞企業主動適應農產品「品多、質鮮、量大」的特點，不斷創新攬收模式，加大冷鏈投入，優化運輸路徑，延伸服務鏈條，提升了農村地區服務能力水平，推動了農產品寄遞業務規模化發展。

現在，人們足不出戶也能品嘗甘肅天水的麻辣燙，最快48小時就能收到新疆伽師的西梅。快遞業規模持續壯大的同時，服務網絡不斷拓展，區域發展結構更加均衡，中、西部地區業務量加速增長，成為帶動行業發展的重要力量。

今年年初，大陸國家郵政局提出要持續優化發往部分區域的電商快件寄遞服務，引導主要快遞企業優化運營模式，推動電商平台完善銷售方式，實現快遞企業「有件必發」目標。以新疆為例，快遞企業調整建包方式，探索快遞進疆集運倉模式，並在烏魯木齊、阿克蘇等地建設轉運樞紐，實現了運輸、分揀、投遞等環節的資源整合，電商快件寄遞服務得到明顯改善。

新疆 電商

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