房價近腰斬 北京鬆綁住房限購令

北京官方4月30日晚間推出重要的刺激房市措施，宣布鬆綁13年的限購令，讓符合條件的民眾得以在五環外，購買新的房屋。

北京市住房和城鄉建設委員會前天晚間發布「北京關於優化調整本市住房限購政策的通知」，表示在執行現有住房限購政策基礎上，允許符合條件的居民家庭（含夫妻雙方及未成年子女）或成年單身人士，在五環外新購買1套商品住房（包括新建商品住房和二手住房）。

五環，即北京的五環路，全長98.58公里，地圖上呈現為一個大型不規則的圓。

符合規定的條件者僅三種，首先是持北京市戶籍居民家庭，若已在京擁有2套住房，可購買五環外的新房。

其次是北京市戶籍成年單身人士，已在北京擁有1套住房者也可購買五環外新房，最後是非北京市戶籍，但已連續5年（含）以上在北京市繳納社會保險或個人所得稅的居民家庭或成年單身人士，且已在京擁有1套住房者，可購買五環外新房。

官方特別指出，新購買商品住房位於通州區（不含台湖、馬駒橋地區）的居民家庭或成年單身人士，必須為通州區戶籍，或與在通州區註冊或經營的企業、疏解搬遷至通州區的黨政機關、企事業單位存在勞動關係。

公開資料顯示，2011年2月16日，北京市發布史上最嚴限購令，即「京十五條」，對本地人和外地人均採取一定的住房限購措施。其中針對多次購房、不符合條件的非本地戶籍居民購房，由限貸升級為限售；同時，由不考慮家庭住房存量，到存量、增量全面限制。

不過大陸房地產市場已經有變化，目前北京房價跌跌不休的情況，日漸受到更多的關注。經濟觀察報日前刊文指出，從成交價來看，「北京房價回到2016年」。某位仲介公司北京負責人表示，這一輪價格下行從2023年10月持續至今，開始只出現在個別社區，然後逐漸擴散，郊區是無差別地普遍下跌，城區則主要集中在老舊社區，與價格最高位相比，跌幅普遍在40%到50%。

此外，目前北京部分社區出現大幅折價拋售的情況，一方面是因為供過於求，賣方議價能力變弱，最終向市場妥協。根據「貝殼找房網」的統計，截至4月25日，該網站北京二手房掛牌量達到14.6萬套，為歷史新高。