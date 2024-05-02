北京住房限購令大鬆綁 上海、深圳有望跟進放寬

北京市住建委宣布鬆綁住房限購，允許已擁有住房達到限購套數的居民家庭，到五環外新購一套住房。這也意味著，北京自2011年起執行了13年的住房限購政策，迎來首次調整。

專家指出，北京定向寬鬆房市限購措施，開啟京滬深一線城市在限購政策上對郊區房市放鬆購房資格、去庫存的先河。預計上海、深圳類似政策很快就會落地。

北京鬆綁住房限購概況

北京市住建委發布的「關於優化調整本市住房限購政策的通知」，提出在執行現有住房限購政策的基礎上，允許在京擁有兩套住房的京籍居民家庭、在京擁有一套住房的京籍單身人士、在京擁有一套住房且連續五年在京繳納社保或個稅的非京籍居民家庭和單身人士，在五環外新購買一套住房。

五環，即北京的五環路，全長98.58公里，在地圖上呈現為一個大型的不規則的圓。證券時報引述中原地產首席分析師張大偉認為，北京這次政策力度非常大，是最近半年來北京第八次寬鬆政策，力度相當於給了所有符合限購的人再一次購房資格。此次政策有利北京郊區物業，特別是改善型物業。限購鬆綁後，有望拉動這些區域市場成交量。

據中原地產研究院統計，北京大約80%的新建商品房房源成交目前集中在五環外，當下新建商品房住宅庫存81.4%在五環外，二手房大約70%房源在五環外。

張大偉指出，北京房地產調控依然屬於大陸全國最嚴格，此次北京釋放五環外限購鬆綁後，預計其他一線城市最近也會同步，後續全國性政策繼續寬鬆是趨勢。最近幾天，已超過11個城市公布各種購房支持政策，最近大陸會有一輪政策寬鬆。

中指研究院分析稱，隨著宏觀政策發力以及房地產供需兩端政策持續跟進，第2季市場情緒有望好轉，尤其是核心城市在政策帶動下，市場活躍度或將逐漸修復，同時年中高基數影響逐步減弱，預計整體房地產銷售年降幅將會有所收窄。

據統計，北京2023年下半年以來已經累計發布八次政策：2023年9月1日，北京執行「認房不認貸」；2023年12月14日，北京首套房首付比例降至三成；2024年2月6日，北京通州區「雙限」政策鬆綁；2024年3月27日，北京取消「離婚家庭三年內不得購房」限制；2024年4月8日，北京公積金貸款額度最高可上浮人民幣40萬元；2024年4月17日，購買改造後的老舊社區公積金貸款年限增加；2024年4月22日，離婚不滿一年的房貸申請人，如家庭名下在北京市無成套住房，執行首套房信貸政策；2024年4月30日，北京放鬆五環外限購。