湖南、廣東多地暴雨 京廣、京九多班列車延遲或停駛
大陸南方連日大暴雨，對鐵路運輸構成阻礙，廣鐵集團宣布4月29日起至5月1日，將有62列普速列車停運，京廣、京九普鐵和京廣高鐵的部分列車會晚點。
據澎湃新聞報導，因本輪暴雨影響範圍較大，大陸鐵路部門將根據暴雨影響程度，研判安全風險，後續可能對京九鐵路和京廣高鐵部分列車採取停運和折返運行措施，呼籲旅客密切關注12306網站資訊或鐵路部門公告。
廣鐵集團要求旅客們購票時提交乘車人精準手機號碼，並保持通訊暢通，以便及時接收鐵路出行服務資訊。
在收到列車停運簡訊或在12306查詢到列車停運資訊後，可自車票發站乘車日期起30日內（含當日）在12306網站（12306手機APP）或火車站人工窗口辦理全額退票手續，因列車停運導致的退票不收取退票費。
現金支付、已經列印報銷憑證的旅客自退票之日起180天內（含當日），持購票時使用的有效身份證件原件至鐵路車站窗口交回報銷憑證，領取票款。
建議旅客不要短時間內集中到各大火車站窗口辦理退票，以免火車站內人員高度聚集。
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