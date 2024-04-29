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中國券商龍頭中金公司大減薪 降幅25%

中央社／ 台北29日電

路透社報導，受全球市場波動以及中國經濟放緩等因素影響，為節省成本，中國券商行業龍頭中金公司近日削減員工薪資，幅度多達25%。此前，中金公司去年4月大砍了員工獎金達40%。

路透社28日在發自香港和上海的報導中引述3名消息人士披露上述消息，並指減薪令立即生效，而一些交易員在上週五（26日）就收到相關通知，逾2000人受影響；此外，中金公司也正在考慮進一步裁減香港離岸投行部門的員工。

中金公司成立於1995年，全名「中國國際金融股份有限公司」。公司去年4月就曾大砍員工獎金達40%，但這次大幅度下調的是投行人員底薪，這在業內較為罕見。

報導指出，這次降薪凸顯中國金融業在經濟放緩以及企業上市數量不斷減少的情況下面臨的挑戰。

陸媒第一財經稍早前曾披露，已公布2023年財報的25家券商中，4成券商薪酬總額縮水，半數人均薪酬下降，其中中金公司人均年薪酬為人民幣69萬6800元（約合新台幣310萬元），年減10.21%，與2020年中金公司人均年薪116萬元相比，降幅更達40%。

券商 香港

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