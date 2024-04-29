日本擬加強管制半導體出口 陸商務部：損人不利己

中國大陸商務部回應日本擬加強半導體領域出口管制措施，批評有關措施將嚴重影響中日企業間的正常貿易，損人不利己，也損害全球供應鏈的穩定。

據光明網報導，大陸商務部發言人表示，中方對日方舉動表示嚴重關切，半導體是高度全球化的產業，經過數十年發展，已形成你中有我、我中有你的產業格局，這是市場規律和企業選擇共同作用的結果。個別國家頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，是人為割裂全球半導體市場，嚴重背離自由貿易原則，衝擊全球供應鏈穩定。

中方敦促日方從雙邊經貿關係大局出發，及時糾正錯誤做法，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，中方將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

日本媒體上周報導，東京方面計劃擴大對半導體或量子運算相關的4項技術的出口限制，在徵詢公眾意見後，最快今年7月正式實施。