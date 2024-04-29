台灣文旦可望恢復輸陸 中新社：家裡的事好商量

大陸海關總署28日宣布，將批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸，中新社29日發表評論文章稱，這展現了中國大陸始終尊重、關懷、造福台灣同胞，也再次顯示兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人、一家人，家裡的事都好商量。

文章稱，因多次在自台灣輸入大陸的柑橘類水果中檢出有害生物和農藥殘留超標，大陸自2022年8月3日起暫停包括文旦柚在內的台灣柑橘類水果輸入。大陸是台灣文旦柚等農漁產品最重要的外銷市場，失去如此龐大的市場，讓台灣農漁民生計和利益受損，一再呼籲民進黨當局停止政治操弄，務實解決問題。

大陸當時暫停台灣柑橘類水果輸陸，正值時任美國眾議長裴洛西訪台。

中新社稱，台灣文旦柚此次恢復銷往大陸露出曙光，固然有中國國民黨民意代表為民請命的因素，但關鍵還是因為大陸方面始終以台灣同胞福祉為念。

中共總書記習近平本月10日在與馬英九一行會面時指出，為兩岸同胞謀福祉是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。一直以來，大陸方面秉持「兩岸一家親」理念，高度重視台灣農漁民的利益福祉，採取措施緩解台灣農漁產品豐產滯銷困難、協助拓展大陸市場，讓台灣基層民眾獲得實實在在的好處。

此前，釋迦、石斑魚等台灣農漁產品也因多次檢出有害生物、禁用藥物等，被相繼暫停輸入大陸。台灣農漁民透過國民黨、相關縣市、團體等多種管道表達心聲，願意改善產品品質，確保輸往大陸農漁產品安全，希望大陸盡快恢復輸入。

對此，大陸方面積極回應，與台灣相關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。在符合檢驗檢疫標準的前提下，釋迦、石斑魚等合格台灣農漁產品再度銷到大陸。

中新社表示，大陸方面已展現為民造福的善意，但文旦柚等台灣農漁產品能否再銷大陸，還需要台灣有關方面推動業者加強源頭管理，採取切實可行的整改措施。

文章最後稱，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、合作不要對抗，是台灣主流民意。民進黨當局應順應民意，停止謀「獨」挑釁，推動兩岸關係重回和平發展正軌，促進兩岸交流交往。唯有如此，台灣農漁產品方能常銷、暢銷大陸。