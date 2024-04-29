廣交會綠色精品 叩關歐美市場

第135屆廣交會二期23日至27日在廣州舉行，展品以輕工產品為主，與消費者日常生活密切相關。大陸企業在產品環保低碳方面持續發力，形成綠色競爭力，受到境外採購商們的歡迎。

中新社報導，近年來，綠色產品已然成為大陸外貿的增長新動能。在第135屆廣交會上，「綠色旋風」同樣席捲整個展館。據介紹，本屆廣交會參展的綠色低碳產品超過45萬件，成為大陸企業拓展市場的利器。

在園林用品展區，廣州傲勝人造草股份有限公司的人造草產品格外引人注目，其草絲顏色豐富多樣，可自由組合搭配。「這種人造草不管是接觸皮膚甚至接觸嘴巴，都是安全的，達到嬰兒保障級別。」該公司展位負責人稱，對外國客商來說，除了性能和成本之外，人造草的環保、安全性能也是他們非常關心的。人造草是一種模擬自然草皮的人工合成材料，與天然草皮相比，具有耐用性強、維護成本低、不受天氣影響、節水等優勢。

遼寧撫順平天蠟製品有限公司帶來了日用柱蠟、桿蠟、茶蠟、節日蠟等10多個系列百餘個品種。「我們的產品種類豐富、規格齊全，還可以定製生產，且達到歐盟有關蠟燭安全標準要求。」該公司銷售經理韓菊表示，歐盟是該公司主要海外市場，目前訂單總體穩定。 福建億發進出口貿易有限公司是衛生護理用品行業新秀，出口產品涵蓋生活用紙、濕巾、濕厠紙、嬰兒紙尿褲等。眾多境外採購商在該公司展位諮詢洽談。「公司不斷研發綠色環保產品技術，在原有竹纖維可降解紙尿褲的基礎上，延伸開發植物基紙尿褲。可降解嬰兒濕巾等新品有助於減少汙染。」公司總經理鄭俊傑說。

在國際市場特別是歐美市場對產品環保要求越來越高的情況下，大陸塑料（塑膠）行業企業主動適應市場變化，拓展綠色商機。遼寧東盛塑業有限公司外貿總監李印稱，該公司主動開展綠色轉型，生物降解改性材料及再生料製品全產業鏈製造已成為吸引優質境外客戶的法寶，多年來公司年出口額保持兩位數增長。