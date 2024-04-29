北京車展 看到四大特色

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

睽違四年，北京國際車展今年強勢回歸，於4月25日至5月4日在北京中國國際展覽中心順義館舉行，全球首發車達到117輛，新能源車型278個，吸引來自13個國家及地區約500家零件企業及科技公司展出新品及成果。

從北京車展觀察，未來汽車發展趨勢除將朝向更加智慧、綠色化外，還將更加舒適及聚合（意指聚集在產業鏈上）。

新華社報導，34年前北京車展首屆開始時，大陸汽車產量僅約50萬輛，但2023年大陸產銷量已突破3,000萬輛。

北京車展作為洞察全球汽車產業發展的窗口之一，將在某種程度上向外界傳達，今年車市的競爭趨勢及發展動向。

據悉，除全球主要汽車大廠外，零跑、哪吒、極氪、極越、嵐圖等多家中國造車新勢力，也選擇在2024北京車展期間發表新車型。

北京 綠色 車展

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