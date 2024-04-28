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「別先卡住、再施惠」…台灣文旦可望輸陸 陸委會：勿將經貿措施作統戰工具

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
文旦銷陸禁令可望獲得解禁，但陸委會強調，農產品檢疫涉及公權力事項及技術性問題，須由雙方主管部門溝通，才能務實解決。記者蔡維斌／翻攝
文旦銷陸禁令可望獲得解禁，但陸委會強調，農產品檢疫涉及公權力事項及技術性問題，須由雙方主管部門溝通，才能務實解決。記者蔡維斌／翻攝

繼大陸文旅部宣布開放福建居民赴馬祖旅遊後，28日大陸海關總署接著宣布，將會將批准台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。陸委會晚間回應稱，農產品檢疫涉及公權力事項及技術性問題，須由雙方主管部門溝通，才能務實解決，呼籲陸方不要將經貿措施當作對台農漁業統戰的工具，不要「先卡住、再施惠」。

陸委會回應表示，2022年8月3日，中國大陸以檢出太平洋臀紋粉介殼蟲及倍硫磷等農藥殘留超標等問題，暫停台灣柑橘類水果輸陸。農業部已多次透過兩岸協議聯繫機制，及WTO相關會議提出特定貿易關切，向陸方反映此舉不符合國際規範，要求陸方盡速取消禁令，恢復我農漁產品輸陸。

因此，對於陸方今天宣布的措施，陸委會說，農產品檢疫涉及公權力事項及技術性問題，須由雙方主管部門溝通，才能務實解決。

陸委會表示，呼籲陸方不要將經貿措施當作對台農漁業統戰的工具，不要「先卡住、再施惠」，這樣無助兩岸農漁產業長遠發展及兩岸良性互動。兩岸恢復農漁業健康有序交流，才是兩岸人民之福，也才有利兩岸關係發展。

國民黨團總召傅崐萁一行17名藍營立法委員赴陸訪問，在昨日下午會見大陸全國政協主席王滬寧後，今訪問大陸文旅部、海關總署。

在大陸海關總署的交流座談上，大陸海關總署副署長趙增連表示，「將在科學評估的基礎上依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸」。

在此之前，大陸文旅部副部長饒權也表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。

文旦 海關 農業部 陸委會 馬祖

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