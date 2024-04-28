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與傅崐萁座談 台企聯會長：盼「反滲透法」能改變

中央社／ 北京28日電
對於國民黨立法院黨團總召傅崐萁率藍委訪陸，中國大陸台商組織全國台企聯會長李政宏（右）28日說，希望他們帶著台商的期許，讓「反滲透法」等不利兩岸交流因素，能有所改變。中央社
對於國民黨立法院黨團總召傅崐萁率藍委訪陸，中國大陸台商組織全國台企聯會長李政宏（右）28日說，希望他們帶著台商的期許，讓「反滲透法」等不利兩岸交流因素，能有所改變。中央社

中國大陸台商組織全國台企聯會長李政宏今天說，這次國民黨立法院黨團總召傅崐萁率藍委訪陸，希望他們帶著台商的期許，能在新會期有所作為，讓「反滲透法」等不利兩岸交流因素能有所改變。

傅崐萁一行人今天下午與台青台商座談。李政宏在會前接受媒體訪問表示，台商珍惜這一場座談會，因為希望兩岸的交流交往能持續，觀光能夠恢復，並且開放台灣的農產品到大陸，經貿交流能像以往一樣密切，這是台商非常關注的議題。

他接著說，台商特別希望兩岸交流能夠回到正軌，關於「反滲透法」等不利於兩岸交流的因素，都希望有新的改變。

李政宏提到，大陸方面在今天上午已有「好的回應」，包含開始研擬農漁產品進口，開放福建居民到馬祖觀光旅遊，也可能逐步開放到其他地方，「我們都是非常期待的」。

他表示，希望他們帶著台商朋友的期許，能夠在新的會期有所作為，讓兩岸關係正常化、交流更密切、經貿更融合。

李政宏接著說，兩岸互相交流要彼此努力，大陸已釋出善意，希望台灣好好研究，積極做好回應，兩岸多交流交往，才能避免兩岸緊張與複雜的關係。

另外，傅崐萁今天下午在與台青座談時分享自身的經驗，指「傅崐萁已經是台灣的傳奇」，並說要特別關心台灣的孩子到大陸學習與打拼。

在與台商座談時，他熱情與台商擁抱，並說要感謝台商到大陸展現台灣人向前打拼的精神。

傅崐萁 反滲透法 台商 台灣人

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