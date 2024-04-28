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睽違4年！北京車展強勢回歸 117輛全球首發車亮相

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
除整車廠，多家零配件廠也積極參與北京車展。圖為寧德時代展出的麒麟電池。（中新社）
除整車廠，多家零配件廠也積極參與北京車展。圖為寧德時代展出的麒麟電池。（中新社）

睽違四年，北京國際車展今年強勢回歸，於4月25日至5月4日在北京中國國際展覽中心順義館舉行，全球首發車達到117輛，新能源車型278個，吸引來自13個國家及地區約500家零件企業及科技公司展出新品及成果。從北京車展觀察，未來汽車發展趨勢除將朝向更加智慧、綠色化外，還將更加舒適及聚合。

新華社報導，34年前北京車展首屆開始時，大陸汽車產量僅約50萬輛，但2023年大陸產銷量已突破3,000萬輛。北京車展作為洞察全球汽車產業發展的窗口之一，將在某種程度上向外界傳達，今年車市的競爭趨勢及發展動向。

據悉，除全球主要汽車大廠外，零跑、哪吒、極氪、極越、嵐圖等多家中國造車新勢力，也選擇在2024北京車展期間發表新車型。

分析提到，從本次北京車展可以看見汽車產業發展的幾大新趨勢：一是更聰明，出遊工具變出行「夥伴」；二是更綠色，駕駛一輛車走進綠色生活；三是更舒適，汽車將成為下一個新「家」；四是更聚合，汽車是一個產業更是一條產業鏈。

針對汽車從出遊工具變成出行「夥伴」，本次北京車展出現不少全新應用場景，如高速公路上汽車自適應巡航精準控制車速，或是停車場內車輛自動停入車位，還有旅途中用智慧投影大燈看一場露天電影等。

小鵬汽車董事長何小鵬近日表示，「智慧汽車正成為AI（人工智慧）技術應用的重要陣地」。小鵬汽車AI天璣系統在此次車展全球首發，此系統可模仿使用者駕駛習慣、協助完成用車過程中指令需求等。

另，新能源汽車的充電、蓄電等綠能問題一直是各界討論的焦點。不過，寧德時代本次在北京車展上發布一「無需充電」的電池新品，顯示此新電池實現1,000公里續航，僅需10分鐘即可補能600公里，這相當於從北京開至南京中途無需充電，新能源汽車的暢行半徑大幅拓展。

在本屆車展上，可以看到不少大陸海內外傳統車企加快轉向電動化，出現許多氫能、混合動力汽車的新品。這也代表不斷突破的技術給予各界關於新能源汽車更多期待，綠色出行的可能性被大大延展。

此外，本屆北京車展還顯示出汽車產業更為聚合的狀態。本屆北京車展在零件展區，51%是新能源及智慧網聯企業，超過三成是電子及系統企業，其他為零件及組件企業。

整車與零件企業關係正由垂直轉向共生，「系統與零部件很可能來自不同企業」，汽車供應鏈合作模式正在重建。奇瑞控股集團董事長尹同躍稱，要創造好車，就要做大合作共贏的「朋友圈」。

睽違四年，北京車展強勢回歸，吸引各界目光。圖為大批參觀者在蔚來汽車展台觀看電動汽車換電站演示。（新華社）
睽違四年，北京車展強勢回歸，吸引各界目光。圖為大批參觀者在蔚來汽車展台觀看電動汽車換電站演示。（新華社）
今年共有117輛新車選擇北京車展首發，圖為大陸本土車廠極氪汽車發布的新款極氪MIX車型。（新華社）
今年共有117輛新車選擇北京車展首發，圖為大陸本土車廠極氪汽車發布的新款極氪MIX車型。（新華社）
今年的北京國際車展共吸引來自13個國家及地區約的500家企業參展。（中新社）
今年的北京國際車展共吸引來自13個國家及地區約的500家企業參展。（中新社）

北京 綠色 車展 電動

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