中國大陸房市低迷 暴雷房企裁員上千人前景仍悲觀

中國房地產開發商因債台高築，近年大規模裁員，日本媒體整理部份陷入困境的房企年報顯示正以裁員上千人的幅度大幅瘦身；但即使如此前景依舊悲觀，財報仍被示警有重大不確定性，或許無法變現資產還債。

日經亞洲（Nikkei Asia）26日報導，在香港上市的中型開發商禹洲集團控股公司上週披露，截至2023年底，已將員工人數從1985人削減至1211人，減少39%。

禹洲集團沒有透露裁員細節，但公司在報告中表示，鑑於目前嚴峻的市場環境，有必要進行「優化」；而2023年管理費用年減23.8%，「主要是由於員工成本下降」。

報導指出，禹洲地產是中國眾多違約的房地產開發商之一。截至2023年底，公司的未償債券總額為人民幣387.1億元（下同）（約新台幣1550億元），而其現金和現金等價資產僅37.7億元，遠遠不足。去年，該公司虧損105.2億元，連續第二年虧損超過100億元。

另一家總部位於廣州的合景泰富集團，虧損187.3億元，較前一年幾乎翻倍。同樣在上週披露，2023年員工從3600人減少到2100人，裁員1500人，幅度高達41.6%。公司也沒有詳細說明裁員事宜，但高層對員工、董事和管理層「堅定不移的支持和奉獻」表示「衷心感謝」。

而在南京的弘陽地產集團，財務也出現違約紀錄，2023年將員工人數從2136人削減至1497人，幅度為30%。

另外，總部位於廣州的時代中國房地產開發商也負債累累，並已拖欠其優先票據和貸款。近期恆生銀行向香港法院提交了對時代中國控股的清算申請，截至去年年底，時代中國控股也裁員約34%，從2656人減少到1757人。

中國陷入財務困境的房地產開發商，即使採取大幅裁員手段以瘦身減輕壓力，但會計師對其前景仍悲觀，例如禹洲地產會計師認為其存在重大不確定性，可能無法在正常業務過程中變現其資產並履行債務。

而弘陽地產的獨立審計師更發表了免責聲明，表示由於多種不確定性的潛在相互作用，不會對最新財務報表發表意見。