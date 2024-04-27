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裝備製造業帶動 陸Q1規上工業實現利潤年增4.3%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸統計局27日公布數據顯示，1至3月大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額年增4.3%，由上年全年下降2.3%轉為正增長。圖為福建莆田一家輪胎廠。（新華社）
大陸統計局27日公布數據顯示，1至3月大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額年增4.3%，由上年全年下降2.3%轉為正增長。圖為福建莆田一家輪胎廠。（新華社）

大陸統計局27日公布數據顯示，1至3月大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額約人民幣1.5兆元，年增4.3%，由上年全年下降2.3%轉為正增長。其中裝備製造業利潤年增18%，增速比上年全年加快13.9個百分點，拉動規上工業利潤增長4.9個百分點，是貢獻最大的行業板塊。

數據顯示，3月規模以上工業企業實現利潤年減3.5%，1至2月為上漲10.2%。大陸統計局工業司統計師于衛寧解讀，第一季規上工業企業利潤保持增長，但也要看到，企業利潤恢復仍不平衡，工業企業效益恢復基礎仍不牢固。

從企業類型來看，前三個月，大陸國有控股企業實現利潤年減2.6%；股份制企業實現利潤總額年增0.8%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額年增18.1%；私營企業實現利潤總額年增5.8%。

從行業別觀察，前三個月利潤增長的有：計算機、通信和其他電子設備製造業利潤增長82.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長57.2%，電力、熱力生產和供應業增長47.5%，汽車製造業增長32.0%，紡織業增長25.0%，通用設備製造業增長7.9%，石油和天然氣開採業增長3.8%，農副食品加工業增長2.0%。

而利潤下降的業別為：化學原料和化學製品製造業下降3.5%，電氣機械和器材製造業下降6.9%，專用設備製造業下降7.2%，煤炭開採和洗選業下降33.5%，非金屬礦物製品業下降54.2%，石油煤炭及其他燃料加工業由盈轉虧，黑色金屬冶煉和壓延加工業虧損增加。

界面新聞報導，東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青指出，政策層面對推動工業部門較為積極。整體上看，預計2024年工業企業利潤年增率將由負轉正，有望增長5%左右。

海通證券首席宏觀分析師梁中華在研報中表示，下階段工業利潤空間能否進一步打開，需要觀察到下游需求是否出現持續性復甦、確定的改善。而這需要更大力度的逆周期、跨周期調節政策支撐。

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