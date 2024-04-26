碧桂園馬國造鎮將開賭場

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸大型地產商碧桂園債務危機至今仍未解除，據外媒指出，馬來西亞政府正考慮與一位富豪合作，在碧桂園大型造鎮項目「森林城市（Forest City）」開設賭場，以重振這項耗資1,000億美元（約新台幣3.25兆元）開發的房地產項目。

該項目是碧桂園集團於2015年在馬來西亞與柔佛州政府展開的合作，是該集團在海外市場的最大投資項目，也是大陸房地產企業在海外市場的最大地產投資專案之一。

據報導，目前雙方的溝通還處於初步階段，具體的合作方式和細節尚未確定。

彭博報導，儘管森林城市內住宅陸續落成，但由於空置率高，入住率僅1％，人跡罕至，多年來森林城市屢屢被外界形容為「鬼城」。

公司文件顯示，馬來西亞國家元首蘇丹伊布拉欣控制著碧桂園合資公司超過兩成的股權。知情人士透露，馬來西亞總理安華近期與當地成功集團創辦人陳志遠及雲頂集團主席林國泰會面，並針對在該項目開設賭場進行討論。

若計畫落實，這將成為馬來西亞有史以來發放的第二張賭場牌照。知情人士補充，料王室成員或最高元首代理人可能被邀請入股賭場，同時，碧桂園亦盼在森林城市開設賭場。目前會談仍處初期，尚不清楚馬國政府最終決定。

賭場 馬來西亞

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