甫宣布將於陸售Vision Pro 分析師：已下調出貨預期量

隨蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）3月訪華，承諾會讓頭戴式電子裝置產品Vision Pro在今年年內於中國市場上市。香港天風國際證券郭明錤今日指出，蘋果已經下調其2024年Vision Pro的出貨預期數量，從原來預計的70至80萬台降至40至45萬台。

Vision Pro是蘋果在2023年發表的一項頭戴式電子裝置產品，這款裝置配備攝影機，讓使用者在使用應用程序和觀看影片時能看到外面的世界。然而產品上市後卻因配戴舒適度不佳、視野太窄、不能長時間使用等缺點出現退貨潮。

郭明錤指出，這一調整據稱是由於美國市場的需求呈現顯著的下滑，連帶使蘋果對美國外市場需求趨向保守。

庫克3月參與中國發展高層論壇曾表示，「Vision Pro將在今年年內於中國市場上市，並將持續加大在華研發方面的投資。」此舉被視為要確保 Vision Pro等產品的順利生產和供應。同月21日，蘋果官網發布徵才資訊，人選將負責Vision Pro的銷售和業務發展。

郭明錤透露，蘋果預計2025年Vision Pro的出貨量將低於2024年。這與公司目前正在「審查和調整」其頭戴式電子裝置路線圖的消息一致。郭明錤指出，與此前有關2025年推出改進版Vision Pro的報導相比，他認為2025年不會推出新的Vision Pro型號。

郭明錤還提到，蘋果需要在不影響用戶體驗的前提下，解決缺乏關鍵應用、產品定價和舒適度等問題。他預計Vision Pro銷量不佳將對餅乾鏡頭的市場增長及微型OLED顯示技術在小型消費電子產品中的應用造成影響。