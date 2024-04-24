ECFA取消？ 國台辦：如民進黨拒不悔改 支持進一步措施

國台辦今舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮再被問到ECFA早收清單是否取消的問題時回應表示，如果民進黨頑固堅持台獨，拒不悔改，國台辦支持大陸商務部採取進一步措施。

大陸在4月19日即距賴清德就任總統僅一個月的節點，突宣布了兩項措施，一是M503航線的銜接航線W122、123即日起啟動自西向東飛行，二是大陸商務部認定台灣輸陸聚碳酸酯構成傾銷，對該產品20日起課徵反傾銷稅。

但朱鳳蓮在今天記者會上皆迴避它與賴清德上任前施壓有關，對於聚碳酸酯反傾銷稅，朱鳳蓮表示，主管機關嚴格依照相關法律法規和世貿組織規則進行調查，客觀、公平、公正地得出最終調查結論；而實施M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，她也表示，是在上海飛航情報區內進行的常規空域優化工作。

不過，ECFA早收清單朱鳳蓮卻明確與民進黨政府的作為掛鉤。台媒在記者會上提問，台灣方面有傳說ECFA早收清單會取消。請問大陸方面現在對於ECFA的立場是什麼？

朱鳳蓮即回應，《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）生效實施以來，為兩岸業界特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的利益。民進黨當局為一黨之私，不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟的正常交流合作，導致如今ECFA實施面臨不確定性。

她說，如果民進黨當局繼續頑固堅持「台獨」立場，拒不悔改，我們支持有關部門依據相關規定研究採取進一步措施。