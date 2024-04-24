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小馬智行完成美股上市備案 陸自動駕駛公司擬赴美上市

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸自動駕駛公司小馬智行完成美股上市備案，擬赴美上市（圖／取自小馬智行微博）
陸自動駕駛公司小馬智行完成美股上市備案，擬赴美上市（圖／取自小馬智行微博）

據中國證券監督管理委員會22日官網公告，自動駕駛公司「小馬智行」通過境外發行上市備案，將在美國納斯達克證券交易所或紐約證券交易所上市。

小馬智行2016年由前百度自動駕駛事業部首席架構師彭軍和樓天城在矽谷成立，以 「虛擬司機」技術為核心，搭建起自動駕駛服務「Robotaxi」、自動駕駛卡車「Robotruck」、乘用車智能駕駛（POV）三大核心業務。

2016年，小馬智行獲得美國加州自動駕駛路測牌照，小馬智行在各地設立研發中心，獲得上海、北京和深圳等部分地區自動駕駛測試和經營牌照。

據澎湃新聞報導，小馬智行已在北上廣深布局自動駕駛無人化車隊，具備應對不同道路條件、天氣、駕駛習慣等的高級別自動駕駛能力。截至2023年12月，在複雜的城市公開道路中，小馬智行已累積超過2,800萬公里的自動駕駛路測里程。

天眼查APP顯示，2023年10月，小馬智行獲得1億美元的D+輪融資，而在2022年3月的D輪融資中，小馬智行的估值已達到85億美元，是目前中國估值最高的自動駕駛公司。

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