大陸載人太空船神舟十八號 25日晚間發射

中國載人航太工程新聞發言人林西強24日發布，將於25日晚間8時59分發射載人太空船「神舟十八號」，搭載3名太空人葉光富、李聰、李廣蘇，並由葉光富擔任指令長，3人均為80後，將在軌駐留約6個月。

北京日報報導，葉光富執行過神舟十三號載人飛行任務，李聰和李廣蘇均為大陸第三批太空人，都是首次執行飛行任務。

林西強介紹，目前任務各項準備工作正在穩步推進，執行此次發射任務的長征二號F遙十八火箭即將加注推進劑。

林西強指出，神舟十八號載人飛行任務是空間站應用與發展階段第3次載人飛行任務，也是載人航太工程第32次飛行任務。

本次任務主要目的是與神舟十七號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用實驗，實施太空人出艙活動及貨物進出艙，進行空間站空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務。

以及開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，將進一步提升空間站運行效率，持續發揮綜合應用效益。

林西強介紹，按計劃，神舟十八號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於天和核心艙徑向埠，形成三船三艙組合體。

在軌駐留期間，神舟十八號太空人乘組將迎來天舟八號貨運飛船和神舟十九號載人飛船的來訪，計畫於今年10月下旬返回東風著陸場。

林西強補充，神舟十七號太空人乘組在與神舟十八號太空人乘組完成在軌輪換後，計畫於本月30日返回東風著陸場。