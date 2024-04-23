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港股2024年來最大IPO 茶百道上市首日破發股價暴跌近27%

中央社／ 台北23日電
大陸連鎖茶飲品牌「茶百道」今（23）日在港交所敲鐘上市，是香港股市今年以來最大的首次公開募股，但開盤就跌破發行價，一度慘跌逾38%，收盤仍暴跌近27%。圖／取自茶百道官網
大陸連鎖茶飲品牌「茶百道」今（23）日在港交所敲鐘上市，是香港股市今年以來最大的首次公開募股，但開盤就跌破發行價，一度慘跌逾38%，收盤仍暴跌近27%。圖／取自茶百道官網

中國連鎖茶飲品牌「茶百道」今天在港交所敲鐘上市，是香港股市今年以來最大的首次公開募股（IPO），但開盤就跌破發行價，一度慘跌逾38%，收盤仍暴跌近27%，再度凸顯港股流動性不足的問題。

綜合金融界、新浪財經等陸媒報導，香港股市今年第一季新股募資僅港幣47.32億元（約新台幣197億元），較去年同期下降30%，創2008年金融海嘯以來新低；新股數量只有12檔，也下降33%，而且多是小型股。這也使得港股在全球IPO融資跌到第10位。

茶百道23日正式登陸港交所，發行價為每股17.5元，發售1.48億股，募資24.63億元，是港股今年以來最大IPO，占第1季港股IPO總募資規模近一半。

不過茶百道今早一開盤即跳空下跌10%，以15.74元開出，其後一路走低，最低一度暴跌38.06%。下午以12.8元作收，下跌4.7元，跌幅仍達26.86%，成交額只有2.11億元。

茶百道首日上市的難堪表現，此前已有端倪。4月15日、16日兩天，茶百道均未足額認購，兩天僅募得1.52億元。

茶百道在中國連鎖茶飲市場排名第3，市占率6.8%，業績並不差。

數據顯示，茶百道2023年營收人民幣57.04億元（約新台幣256.7億元），較2022年大幅成長34.8%；開店數量從2022年的6361家，增至今年4月5日的8016家。不過，茶百道也面臨市場擁擠且空間越來越小的處境。

報導指出，流動性偏低是港股多年以來的頑疾。2023年10月上市的極兔速遞，算得上是近年來港股屈指可數的「明星IPO」，但上市至今的每日平均成交額只有港幣5000萬元左右；「股王」騰訊平均每日成交額也不到80億元，相當於日均換手率僅千分之3。

報導形容：「與其說港股是一個處於枯水期的湖泊，還不如說是湖泊乾涸留下的小池塘。」

IPO 台幣 港股

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