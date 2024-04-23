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監管長牙帶刺！廣東Q1處罰金融機構共58家次125人次

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家金融監督管理總局廣東監理局表示，廣東第一季處罰金融機構58家次，共125人次被罰。新華社
大陸國家金融監督管理總局廣東監理局表示，廣東第一季處罰金融機構58家次，共125人次被罰。新華社

今年以來，大陸官方不斷強調對金融機構監管從嚴。近日，廣東相繼揭露第一季銀行業、保險業運作數據，其中，監管數據引發關注。針對銀行業，大陸國家金融監督管理總局廣東監管局第一季處罰金融機構共計58家次，責任人共125人次被罰，並對2名保險從業人員給予禁業處罰。

據第一財經報導，大陸國家金融監督管理總局廣東監理局表示，持續落實強監管嚴監管要求，做到「長牙帶刺」、「有稜有角」。針對銀行業作出行政處罰決定33項，處罰銀行業機構31家次、處罰責任人70人次（取消任職資格1人次，行業禁入2人次），罰沒金額合計人民幣4,078萬元；針對保險業行政處罰30項，處罰機構27家、直接責任人55人，對2名保險從業人員給予禁業處罰。

大陸金監總局廣東監理局副局長范樂宇透露，4月8日，金監總局統一要求，廣東轄內69家縣域監理支局統一掛牌，「四級垂管」架構正式建立。在縣域監理支局成立後，聚焦強化「五大監理」發揮好監管「堅強前哨」作用，圍繞縣域經濟社會發展認真做好金融「五篇大文章」。同時，成為防範化解金融風險、 保護消費者合法權益、服務新質生產力發展的前線。

在銀行業方面，廣東監理局二級巡視員劉雲海稱，截至3月底，全省銀行業資產總額達人民幣39.85兆元，年增7.31%。各項存款餘額30.84兆元，年增5.55%，各項貸款餘額27.77兆元，年增8.32%。轄內（不含深圳，下同）銀行業資產總額26.06兆元，年增7.32%。

其中，各項貸款餘額18.2兆元，年增8.85%，較年初增加6,798億元，其中超過八成為中長期貸款。各項存款餘額20.89兆元，年增5.32%。不良貸款率1.38%。

至於房地產信貸，截至2024年3月底，轄內房地產貸款餘額5.46兆元，其中個人房屋貸款餘額4.13兆元，呈正增長。

此外，截至目前，廣東監管局轄內銀行機構已為兩批次「白名單」245個項目提供授信約人民幣737億元，已發放184億元。對於「白名單」內項目，廣東監管局指，要求銀行機構堅持市場化、法治化原則，嚴格做好貸款「三查」和可行性評估。對符合授信條件的項目，建立全流程綠色通道，優先受理、快速審批，切實提高項目落地效率。

廣東監管局表示，下一步，將抓緊推動後續批次「白名單」項目融資落地，助力房地產企業回歸主責主業，建成房、建好房，向新發展模式平穩過渡。

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