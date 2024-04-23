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小米新能源車SU7 雷軍：今年目標賣出10萬輛

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
華為近日祭出一項臨時新優惠，鎖定小米汽車準車主，凡購買任意一款華為智界S7，付完尾款後，車價直接折抵小米SU7鎖單不可退的人民幣5,000元訂金。（圖／取自小米創辦人雷軍微博）
華為近日祭出一項臨時新優惠，鎖定小米汽車準車主，凡購買任意一款華為智界S7，付完尾款後，車價直接折抵小米SU7鎖單不可退的人民幣5,000元訂金。（圖／取自小米創辦人雷軍微博）

小米SU7上市以來就話題不斷，關於其銷售情況，小米創辦人雷軍23日表示，目前小米SU7鎖單量已超過7萬輛，他同時宣布小米SU7今年的交付目標是超過10萬輛。

據雷軍微博消息，雷軍23日發文指出，今天是小米投資者日，小米公布了小米SU7鎖單量，截止4月20日，超過了7萬輛。小米目前正全力擴大產能，全年交付目標將超過10萬輛。他進一步稱，SU7銷量比預計的高3至5倍。原計劃標準版、Max 4月底開始交付，已提前至4月18日。

小米汽車官方微博4月22日透露，小米汽車在北京車展發表會正式定檔4月25日9時20分。屆時公司將公布上市28天的鎖單量，和小米SU7今年新計畫。

雷軍於同日發文稱，目前小米SU7的產能和交付速度正在快速提升，標準版和Max已經提前交付。不少準車主在小米汽車APP裡發現，預計交貨時間提早了。他並稱，將在北京車展上詳細介紹產能和交付計畫。

紅星新聞報導，華為近日為了「截胡」搶下小米汽車SU7訂單，祭出臨時新優惠，鎖定小米汽車準車主，凡購買任意一款華為智界S7，付完尾款後，車價直接折抵小米SU7鎖單不可退的人民幣5,000元（約新台幣2萬2,536元）訂金。

對此，雷軍隨後也大方回應，如果用戶實在急著購車，大陸新能源車都不錯，例如智界S7、蔚來ET5、小鵬P7系列等，大家也可以考慮選購。

事實上，在小米SU7上市攪動車市之際，大陸諸多車企也密集推出新品搶奪市場。4月來，已有近15款新車發表或正式上市：4月8日，智己汽車發表智己L6；4月11日，新款智界S7上市。

不僅如此，大陸車企也開啟價格戰，試圖「以價換量」。截至4月16日為止，已有超過12家車企對外推出多種形式的優惠活動。

另，據中國經營報引述中國汽車流通協會專家委員會委員章弘稱，小米汽車上市引發大陸新能源汽車市場價格動盪。「小米汽車獨特的互聯網營銷賺足了消費者的眼球。這次車企降價除了尋求銷量增長之外，更多是為了讓行業聚光燈聚焦到自己品牌上。」

顧問公司麥肯錫則分析，「中國車市的價格戰正逐步走向白熱化，新款車型不斷以令人驚歎的高科技配置與極具誘惑力的價格，持續刷新消費者的價格認知。」不過，車企價格戰對消費者影響有限，超過80%的消費者表示價格戰對自身購車決策沒有起到積極作用。

小米創辦人雷軍表示，截至4月20日為止，小米SU7鎖單量已超過7萬台，同時宣布2024年小米SU7交付目標超過10萬輛。（圖／取自小米盧偉冰微博）
小米創辦人雷軍表示，截至4月20日為止，小米SU7鎖單量已超過7萬台，同時宣布2024年小米SU7交付目標超過10萬輛。（圖／取自小米盧偉冰微博）

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