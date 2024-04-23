陸人社部：首季城鎮新增就業303萬人 將推直播帶崗模式

大陸人力資源與社會保障部23日發布最新數據指出，第一季大陸全國城鎮新增就業303萬人。人社部強調，將加快研究推出新一輪失業保險「援企穩崗」政策，加大職業技能培訓力度，以適應先進製造、現代服務、養老照護等領域人才需求，同時推廣「直播帶崗」等促進就業模式。

據央視新聞報導，人社部23日舉行2024年第一季記者會，人社部就業促進司副司長陳勇嘉指出，就業是最基本的民生，今年1至3月，大陸全國城鎮累計實現新增就業303萬人，較去年增加逾6萬人。而依照今年「1,200萬人以上」的城鎮新增就業目標，今年首季已完成全年任務的四分之一。

公開資料顯示，3月，大陸全國城鎮調查失業率為5.2%。而去年第一季，大陸全國城鎮新增就業297萬人；去年3月，全國城鎮調查失業率5.3%。

此外，大陸人社部發言人陳峰在同一場記者會上表示，下一步人社部門將健全就業促進機制，加快完善高質量充分就業工作體系，啟動先進製造業促就業行動，加快研究出台新一輪失業保險「援企穩崗」政策，並且完善重點群體就業支持體系，推出促進高校畢業生等青年就業政策文件，強化困難畢業生專項支持，啟動2024年「三支一扶」計劃實施工作。