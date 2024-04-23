能源車、機器人 廣交會大秀科技

廣交會歷來被視為中國外貿的「風向標」和「晴雨表」。近日在廣州閉幕的第135屆廣交會一期，從展品結構、到會採購商人數等方面展現了中國製造新氣象，新能源汽車、太陽能電池、服務機器人、高端裝備機械、智能家電等各類「緊俏貨」比比皆是。

中新社報導，廣交會創辦於1957年。創辦初期，廣交會出口成交以中小商品、農副土特產品為主。60多年來，中國參展產品在種類不斷豐富的同時，高端產品占比逐步提升，產品結構出現顯著變化。

本屆（135屆）廣交會一期參展企業10898家，其中擁有國家級高新技術企業等稱號的優質企業超3000家，比上屆增長33%；高技術含量企業數量比上屆增長24.4%。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，中國在產業與技術升級的過程中，湧現了大批國家級高新技術企業，近年又注重挖掘製造業單項冠軍、專精特新「小巨人」等優質企業。其中，必然呈現智慧生活、「新三樣」（電動載人汽車、鋰電池和太陽能電池）、工業自動化等高技術含量產品，大大改變了中國出口商品的質量和市場空間，也吸引了更多海外採購商。

本屆廣交會一期，來自美國、英國、印尼等全球212個國家和地區的境外採購商，線下參會人數達12.5萬多人，同比增長23.2%。據廣交會官方透露，展客商洽談踴躍，採購商下單積極。

「中國產品出口比較優勢已經從勞動密集型產業向高科技產業轉移」。彭澎指出，作為世界工廠，中國的新能源汽車、鋰電池、光伏等產品不僅滿足了中國國內市場需求，也大大填補了海外市場的不足，推進了全世界「雙碳」（碳達峰與碳中和）目標的早日實現。

眾多境外企業也因廣交會與中國結緣，並伴隨著中國的發展而成長壯大，共享中國機遇、實現互利共贏。日前，中國對外貿易中心先後與英國48家集團俱樂部等3家機構和企業簽署合作夥伴協議。至此，廣交會全球合作夥伴增至198家，覆蓋全球103個國家和地區，朋友圈越來越大。

第135屆廣交會二期、三期將繼續在廣州舉辦，正如廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家所言：在外需不確定性增強、世界經濟復甦乏力的當下，如期而至的廣交會，再一次向世界展現了中國不斷擴大對外開放、分享發展機遇的決心和信心。