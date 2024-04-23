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華為搶客 鎖定小米車買家

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

華為近日為了「截胡」搶下小米汽車SU7訂單，祭出一項臨時新優惠，鎖定小米汽車準車主，凡購買任意一款華為智界S7，付完尾款後，車價直接折抵小米SU7鎖單不可退的人民幣5,000元（約新台幣2萬2,536元）訂金。

據紅星新聞報導，四川成都華為授權體驗店工作人員證實，確實有這樣的政策，大陸全國的鴻蒙智行簽約門市，都能為客戶申請抵銷小米汽車的訂金。自小米SU7上市後，華為各大門市已推出此項臨時政策，將持續至5月底。該名工作人員還表示，一些小米SU7準車主由於等待取車的時間太長，正考慮其他品牌，一旦客戶透露出相關情況，員工都會主動介紹此項優惠政策，「相當於由我們來彌補小米車主訂金的損失。」

他補充，這補助政策可與華為智界S7的其他優惠活動重疊，也不會影響原本的小米SU7訂單。「只要是同一位車主，出示鎖單頁面即可。之後無論消費者是否購買小米SU7，都會在支付智界S7的尾款時減免5,000元。」

小米SU7與華為智界S7在不少方面重疊，其中不只命名相似，智界S7與小米SU7定價也雷同，前者為人民幣24.98至34.98萬元，後者則為人民幣21.59至29.9萬元，顯示部分車型的價格區間重疊。同時，兩者皆為純電轎車且尺寸接近。

IT之家報導，華為常務董事余承東上周發文稱，新車月初發表後，智界S7在14至15日的日均大定超過1,000輛，現已開啟大規模交付，預計4月交付將逾4,500輛。

人民幣 小米汽車 車主

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