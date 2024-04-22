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一天就50多場 中國各地拚旅遊經濟頻辦馬拉松賽

中央社／ 台北22日電

北京市近期發生的半馬「讓賽」風波引起關注。事實上，馬拉松賽已成為中國各地方創收來源之一，去年共有170多個城市舉辦了近700場馬拉松，參賽者逾600萬人次，僅昨天一天就有50多場。

香港星島日報今天報導，浙江寧波象山縣昨天舉辦了2024年馬拉松大賽，賽場跑道沿著當地松蘭山海濱而設，以供1萬名跑友一路遠眺大海。當地居民說，「疫情結束後，家門口的馬拉松比賽越來越多」。

昨天同一天鳴槍的還有另外50多場馬拉松賽事，包括坐擁1.5萬名跑者的上海半程馬拉松、2.5萬名跑者的青島馬拉松等，約50萬人同日開跑。

據中國田徑協會數據，去年中國各地共舉辦699場馬拉松，總參賽人次逾605萬；今年第一季就已有至少250萬人次體驗半馬或全馬。

報導表示，爭相「跑馬」，離不開賽事帶來的高收入。除了政府補貼、報名費和周邊產品，賽事普遍都會有不菲贊助費。更有消息指出，賽事冠名類贊助商報價約在人民幣3000萬元（約合新台幣1.29億元），去年的北京馬拉松、上海馬拉松就分別擁有16和19家贊助商。

賽事背後的城市經濟效益更為龐大。攜家帶眷從外地趕至參賽的跑友們會直接帶動城市餐飲、住宿、景區、交通等。例如今年3月舉辦的無錫馬拉松，估算產生的經濟效應約2.8億元，其中餐飲、住宿帶來的經濟效益分別達1.2億元和1.1億元。

報導進一步提到，作為拚旅遊經濟的手段，馬拉松賽場已延伸至四、五線縣城，但擴張太快導致亂象頻發，例如隨著賽事規模擴張，部分城市接待能力有限、經驗不足的問題也逐漸曝露，不少比賽都曾出現安全風險、補給物資缺乏、組織流程混亂、轉賣參賽資格、代跑等亂象。

2023年大連馬拉松最後2分鐘衝刺階段，中國選手尹順金就出現遭賽事車輛攔阻、被逼繞路情況，最後只得到第7名；山東臨沂馬拉松賽也發生冠軍選手衝終點線時，被拉線員用布條阻擋事件。

北京 馬拉松

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