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陸4月LPR利率不變 專家：政策性降息迫切性不高

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸4月1年期、5年期LPR均維持不變。（中通社）
大陸4月1年期、5年期LPR均維持不變。（中通社）

中國人民銀行（大陸央行）22日公布今年4月1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR），分別為3.45%與3.95%，與上月保持一致，未作調整。

據人行授權大陸全國銀行間同業拆借中心22日公布，2024年4月22日LPR利率為：1年期LPR為3.45%， 5年期以上LPR為3.95%，在下次發布LPR之前有效。

這是大陸1年期LPR連續第八個月持平，5年期以上LPR則是在今年2月，下調25基點（BP）後，連兩個月未再變動。

東方金誠首席宏觀分析師王青稱，4月MLF操作利率不變，符合市場普遍預期，主要是因為2月全面降準落地、5年期以上LPR報價大幅下調，以及大陸第一季經濟延續回升向上趨勢背景下，目前實施政策性降息的迫切性不高。

《金融界》報導引述中國民生銀行首席經濟學家溫彬說，近期大陸一些地方中小型銀行正在跟進存款利率下調，且監理要求2024年4月底前全部存款實現自律定價。若前期政策效果無法有效體現，則第二季後期可能開啟新一輪存款掛牌利率下調，以管控銀行負債成本，緩解息差收窄壓力。

他預計，若存款利率降低、降準或降息落地，則會為LRP再次下調創造空間，以繼續推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，進一步促進實體有效融資需求修復，穩固經濟運作。

中國人民銀行

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