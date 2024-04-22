以舞蹈增進兩岸情 首屆兩岸國標舞聯誼賽上海登場

2024海峽兩岸國際標準舞聯誼賽於21日在上海前灘香格里拉大酒店舉辦，現場參與的兩岸嘉賓共達400餘人。活動發起人、元祖集團董事長張秀琬表示，看到兩岸民眾因為國標舞活動共同合作，令人動容。

張秀琬受訪表示，雖然第一次舉辦，但整體順利、流暢且溫馨。特別兩岸評審不分彼此，能馬上補位、調整。雖然過程最難是兩岸團隊溝通，但最終都能朝著共同目標前進。而這些過程都熬過了，未來還會繼續辦下去。

在1990年代將國標舞從台灣帶到大陸的關鍵人物王弘志老師受訪時指出，1988年因北京學生引介，且當時北京舞蹈學院長將國標舞納入正式課程，他因而留在大陸協助國標舞發展。他指出，目前大陸跳國標舞社會人士少了，反而小朋友多，未來他將持續推廣國標舞，讓大家多參與到相關活動。同時他今年也將目光與心力回望台灣，推動台灣國標舞發展。

上海台協會長張簡珍受訪指出，活動有許多參賽者從台灣過來，很多人從來未到過大陸，也乘這個機會到上海看看，通過活動兩岸彼此交流。她指出，未來著重邀請台灣「首來族」年輕人赴陸交流，鎖定非菁英青年，特別台灣中後段班的大學生，給他們機會到大陸看看。

全國台企聯會長李政宏表示，當前兩岸關係嚴峻複雜，兩岸關係越是緊張，交流交往越是重要，只有持續推進互動步伐，才能推動兩岸同胞親情與福祉，推動兩岸關係和平發展。這次比賽舉辦展現兩岸社會主流意志，樹立相向而行的趨勢。

上海市台辦主任鍾曉敏指出，在活動中收穫三個感動：首先感動於優秀的組織力；第二個感動來自於兩岸的和諧，體會中華文化陰陽相合、血濃於水的「親情」；第三個感動來自於國標舞體現出來的生命力。

據了解，活動緣起於張秀琬在去年8月台北上海雙城論壇台商座談會上，當面跟台北市長蔣萬安提到舉辦兩岸國標舞賽的想法，蔣萬安表達支持，並表示可作為雙城論壇延續性的活動。