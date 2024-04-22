汽車全自駕功能登陸 快了

大陸汽車市場競爭激烈，其中特斯拉FSD（Full-Self Driving，完全自動駕駛）在大陸市場的推進備受各界矚目。對此，特斯拉執行長馬斯克透露，特斯拉可能很快就會向大陸客戶提供全自動駕駛。

據了解，特斯拉20日把美國客戶購買FSD系統的費用，從1.2萬美元調降至8,000美元，砍價高達三成，成為特斯拉最新的定價策略轉向，此前馬斯克說FSD會愈來愈貴。

據美國之音報導，當地時間20日，一位用戶在社群平台X上詢問特斯拉何時會在大陸市場推出FSD功能，以及HW3.0系統什麼時候能用3D建模影像時，馬斯克回覆表示，「可能很快就會實現。」

據了解，特斯拉早在四年前就已推出FSD功能，但該功能目前尚未在大陸上市，而FSD功能一直以來都是特斯拉汽車的核心賣點之一。如果能在中國市場實現，這將進一步提升特斯拉在智慧汽車領域的競爭力。

事實上，大陸車企也在不斷尋求透過推出類似軟體來獲得相對於特斯拉的優勢，包括蔚來、小鵬、問界等大陸車廠都一直在尋求透過推出自動駕駛軟體來獲得電動車的優勢。

小鵬汽車於上個月透露，正在升級其高級駕駛的輔助軟體，計劃今年向大陸各地客戶提供所有自動駕駛功能。小鵬汽車的XNGP高級駕駛輔助系統（ADAS）類似特斯拉的FSD技術。