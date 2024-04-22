陸特斯拉出殺招 全面降價

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉FSD（完全自動駕駛）功能很快就會在大陸市場實現。圖為特斯拉北京一處銷售點。（路透）
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉FSD（完全自動駕駛）功能很快就會在大陸市場實現。圖為特斯拉北京一處銷售點。（路透）

特斯拉中國官網昨（21）日宣布，Model 3、 Y、S、X系列全面降價高達人民幣1.4萬元（約新台幣6萬元）。本月初，在大陸多數汽車品牌紛紛宣布降價的背景下，特斯拉中國反逆勢宣布漲價。此前半年內特斯拉已經漲價五次。

外界認為在汽車價格戰下，加上特斯拉銷售承壓，不得不跟隨趨勢調降，以提振銷量。

特斯拉中國相關車款降價狀況如下：Model 3煥新版售價人民幣23.19萬元，減幅6%；Model 3長續航煥新版降至27.19萬元、Model Y降至24.99萬元、Model Y長續航版售價降至29.09萬元，減幅均為5%；Model Y高性能版降至35.49萬元，減幅4%；Model S降至68.49萬元、Model S Plaid版降至81.49萬元、Model X降至72.49萬元、Model X Plaid版降至82.49萬元，減幅為2%。

大陸電動車巨頭比亞迪今年初喊出「電比油低」口號拉開今年電動車價格戰序幕，緊接著小米SU7在3月底加入戰局，多家大陸車企因應挑戰紛在4月再推出優惠因應，包括蔚來、小鵬等十多個品牌陸續推出優惠活動。除降價，更通過增配減價、車電分離、置換補貼等來吸引消費者。

不過，特斯拉此前在3月就預告要在4月1日漲價，Model Y漲價人民幣5,000元，刺激買氣提前出籠。值得注意的是，特斯拉自去年10月27日到11月21日，不到一個月時間，特斯拉就對大陸國產Model 3和Model Y漲價四次。

特斯拉公布數據顯示，2024年第1季汽車生產43.3萬輛，交付38.7萬輛，年減8.5%，並較上季減20.2%，創五季以來新低，不及市場預期。顯示銷量持續承壓。特斯拉將銷量下滑原因歸結於Model 3煥新版、紅海危機導致航運改道以及德國工廠遭到縱火破壞等原因。

德意志銀行分析師認為，特斯拉交付量和生產量的差距證實「在已知的生產瓶頸外，可能還存在嚴重需求問題」；Robert W·Baird分析師Ben Kallo日前表示，特斯拉在第1季交付量意外下降後，第2季汽車銷量可能持續下滑。因特斯拉本季可能面臨高基數問題。料該公司第2季交付量44.4萬輛，較去年同期減4.6%。

人民幣 漲價 特斯拉

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