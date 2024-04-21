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下單後最快5天就收到！廈門對台「大三通」海運快線 年創跨境電商貨值逾21億

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為廈門港東渡港區一派繁忙景象。（中新社）
圖為廈門港東渡港區一派繁忙景象。（中新社）

在大陸持續推進福建對台「應通盡通」下，去年隨疫後解封，正式開通的首條廈門直達基隆、台中的「大三通」海運快線船班，近日已滿周年。據廈門海關通報稱，這一年來，該跨境電商海運快線達到貨物對台出口1,764個標準貨櫃，總貨值為人民幣4.85億元（約新台幣21.8億元），幫助台灣民眾下單後，最快5天內就可以收到大陸的商品。

據央視網，去年4月19日發出首個航班的廈門港首條對台「大三通」跨境電商海運快線，已滿周年，廈門海關通報，這一年來，跨境電商貨物出口量達1,764個標準貨櫃，總貨值為人民幣4.85億元。

廈門港城國際船舶代理有限公司船務部經理黃俊城說，目前，這條航線每周發出2班，目前在廈門與基隆、台中港之間往返。 與離島「小三通」航線相比，直航的「大三通」航線有航程短、時間快、費用低等優勢，無需二次中轉。

黃俊城表示，在網路上下單後，台灣民眾最快5天內就可以收到來自大陸的優質商品。

據了解，這條航線是繼福建2022年6月開通「絲路海運」電商快線、2023年2月開通「小三通」廈金航線後，打造的第三條跨境電商出海通道，以打造更有效率、更穩定、更便利的對台出海通道。

為加快效率，廈門海關所屬東渡海關保稅監理科科長王昶說，大陸建立了備案、倉儲、物流、 清關「一站式」服務平台，貨物從入庫到上船僅需2.5小時。

基隆 小三通 廈門 海關 航線 電商

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