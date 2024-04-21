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電動車競爭激烈！特斯拉大陸全系無預警降價 Model 3僅需104萬

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
特斯拉不只在美國將休旅車款Model Y降價，其在中國大陸販售的車款也在21日全面降價。圖為特斯拉上海工廠。(新華社)
特斯拉不只在美國將休旅車款Model Y降價，其在中國大陸販售的車款也在21日全面降價。圖為特斯拉上海工廠。(新華社)

面對比亞迪、小米等大陸本土品牌夾殺，及財報發布前的股價震盪，美國電動車大廠特斯拉繼日前在美降價後，21日進一步將其中國大陸全車系產品也「無預警」降價，幅度在每款車型人民幣1.4萬元左右，換算一輛Model 3，僅要約新台幣104.2萬元就可入手，部分地區甚至推出免費超充、限定配色免費、分期免利息等方案衝刺銷量。

中國特斯拉官方網站21日訊息顯示，特斯拉中國Model Y最新售價已降至人民幣24.99萬元、長續航版降至人民幣29.09萬元、高性能版降至人民幣35.49萬元。

其他如Model S、Model X、Model 3等各車型價格也均有調降。例如最便宜的Model 3 煥新版，售價降至人民幣23.19 萬元人民幣，換算約新台幣104.2萬元。

另以Model Y為例，上述各級車款前一日在大陸的售價分別為人民幣26.39萬元、30.49萬元、36.89萬元，相比下來降幅在人民幣1.4萬元左右（約新台幣6.3萬元），這與上周五（19日）晚間，特斯拉將Model Y基本款的在美售價調降2,000美元幅度接近。

除了官網售價調降，據證券時報報導，特斯拉在大陸各地區的銷售商，還推出各式促銷方案，例如深圳地區享有5000km免費超充、星空灰免費，Model Y免利息等。銷售人員稱，Model Y的降價幅度尤為明顯，使得這款熱門車型在性價比上更具競爭力。

特斯拉預定23日美股盤後公布第1季財報，但受到銷量銳減、來自中國大陸的競爭加劇、以及馬斯克說「無法全自駕的汽車無異於馬車」等發言影響，特斯拉股價今年來已跌逾40%，近期也持續震盪。

同時，特斯拉今年首季交車量為38萬6,810輛，低於市場預期的44萬9,080輛。

值得注意的是，更早之前，特斯拉在今年3月，大陸本土車市大打價格戰之際，還曾反向宣布即將漲價，如今卻在銷售成長壓力下急轉彎。

證券時報報導稱，今年以來，「降價」成為大陸新能源車的關鍵字，領軍品牌比亞迪年初便率先開啟了降價潮，蔚來、理想、小鵬紛紛跟進，加上近日小米SU7上市，使得價格在人民幣20萬元左右的電動車市場，面臨更大競爭。

人民幣 售價 特斯拉 馬斯克

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