香港跌出全球十大貨櫃港

曾經排名居首的香港貨櫃碼頭，港口吞吐量連續七年下跌，排名首次跌出全球十大。

國際航運界研究機構Alphaliner公布去（2023）年全球港口吞吐量最新統計，去年香港港口吞吐量約1,434萬個標準櫃（TEU），按年跌14.1%，是連續七年下跌，並較2019年減少21.6%，有紀錄以來首度跌出全球十大貨櫃碼頭的排行榜。

香港貨櫃碼頭跌出全球十大，被認為反映香港貨櫃碼頭處於長期收縮期。目前香港貨櫃碼頭排名全球第11，杜拜取代香港晉升到十大之位，上海、新加坡及寧波港則位列前三名。

香港貨櫃碼頭曾連續11年蟬聯全球港口貨櫃吞吐量排行榜第一，其後不斷被其他港口超越，近年排名更不斷下跌，到去年1,400萬TEU的吞吐量，遠低於上海近5,000萬個TEU，也少於鄰居深圳去年處理近3,000萬個TEU。

香港排名去年已跌出十大，香港業界早就表示悲觀，及認定競爭加劇，不會改善，只會惡化。

香港作為國際航運樞紐，近日另一壞消息，是前特首董建華家族創辦的東方海外，在續合國企後，剛宣布其所屬聯盟部分航線不再停泊香港。航運業界稱在競爭洗牌中，香港失去轉口港地位。

在跌出全球十大之後，香港航運吞吐量連年下跌未止，能否力保香港作為轉口港地位，正引發進一步關注。