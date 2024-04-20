G20財長會 陸財長：已開發國家應盡快落實氣候資金承諾

二十大工業國集團（G20）17日至18日在美國華盛頓召開今年第二次G20財長和央行總裁會議，大陸財政部部長藍佛安出席會議並發言指，已開發國家應盡快落實氣候資金承諾，並為發展中國家提供技術、能力建設等方面的支持；他還提到，中方支持建構「更好、更大、更有效」的多邊開發銀行。

綜合大陸財政部、中國人行網站，第二次G20財長和央行總裁會議主要就重塑為實現公正轉型和氣候目標的資金框架、適應21世紀的國際金融架構等議題進行了討論。大陸財長藍佛安、人行行長潘功勝出席會議並發言；大陸財政部副部長廖岷、人行副行長宣昌能陪同參加。

儘管大陸已是世界第二大經濟體、全球最大碳排國家，仍主張如美國等富裕國家應貢獻更多經費，協助開發中國家減排與因應氣候變遷，並依《聯合國氣候變遷綱要公約》等堅持自身屬於「開發中國家」。美國等部分已開發國家則認為，中方不僅需大幅減排，也應成為應對氣候的出資方。

藍佛安在會上表示，「中國政府致力於完善支持綠色發展的財稅、金融、投資、價格政策和標準體系，為加速發展綠色低碳轉型提供投融資支持並取得積極成效」。各方在動員轉型和氣候資金過程中應堅持共同但有區別的責任原則，「已開發國家應盡快落實氣候資金承諾，並為發展中國家提供技術、能力建設等方面的支持。」

藍佛安還說，中方支持建構「更好、更大、更有效」的多邊開發銀行。G20應推動加強多邊開發銀行協同性，透過增資等方式增強多邊開發銀行資金實力，提高發展中國家在多邊開發銀行決策中的發言權和代表性，反映全球經濟格局變化和新興市場國家貢獻。

潘功勝則說，更開放、更包容的多邊貿易體系有利於穩定全球跨國資本流動。他並介紹了人行持續推動綠色金融的最新進展，並表示人行作為G20可持續金融工作組聯合主席，將繼續與各方密切合作推動今年重點工作。

據大陸財政部消息，會議期間，藍佛安分別應約與歐盟經濟委員真蒂洛尼、德國財長林德納、法國經財部長勒梅爾、馬爾地夫財長沙菲克、巴基斯坦財長奧朗澤布、印尼財長英卓華等舉行雙邊會見或交流，主要就宏觀經濟情勢、G20財金管道重點議題及雙邊合作等交換意見。