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百餘台商 赴鹽亭經貿懇談

聯合報／ 梁珮岑／鹽亭報導
二○二四海峽兩岸（鹽亭）經貿交流合作懇談會於日前在四川鹽亭舉行。圖／本報大陸傳真
二○二四海峽兩岸（鹽亭）經貿交流合作懇談會於日前在四川鹽亭舉行。圖／本報大陸傳真

二○二四海峽兩岸（鹽亭）經貿交流合作懇談會於日前在四川鹽亭舉行，該活動係第八屆海峽兩岸嫘祖文化交流活動子活動。海峽兩岸經貿界代表等百餘人齊聚鹽亭，簽約專案十一個，簽約金額人民幣卅四點三億元。

懇談會上，成都台協會長、四川藏寶蟲草生物科技有限公司董事長高錦樂，德陽台協會會長、帛漢集團董事長潘詠民等人作為企業代表分別發言，分享在四川投資發展經歷與感受。高錦樂向台商朋友及各界人士推薦鹽亭的發展機遇，他認為在鹽亭發展也是不錯的選擇，「鹽亭除本身是絲綢之都的特色在外，也有豐富的自然資源與地理優勢，未來有助於化工、電子信息等產業的發展。」

四川省台辦副主任劉浩在會上介紹了川台經貿文化交流合作情況，並向大家推介鹽亭發展機遇。他希望透過此次懇談會，加深與台灣的交流合作，同時歡迎更多台商台企走進四川。

其中，與會的四川台商、冕寧元升農業科技有限公司副總林書任在受訪中表示，由於機緣巧合、嫘祖文化活動來到鹽亭，才發現這邊的區位優勢，「鹽亭與成都、重慶、西安形成一個三角地帶，鹽亭又剛好處於中心位置，我認為未來也是比較熱門、可以投入的地點。」

「對兩岸經貿交流而言，嫘祖作為中華民族重要的符號，能夠喚起很多台灣人對於大陸的親近感，會想透過這個符號去了解這個地方，」林書任指出這是個好的開始，希望隨著這樣的符號被提倡，逐步理解到當地的人事。

現場還舉行了簽約儀式，包含台資企業在內的十一家企業與鹽亭縣簽訂項目投資協議，涉及精密電子、生物醫藥、智慧農業等多個領域。據悉，海峽兩岸（鹽亭）經貿交流合作懇談會已成功舉辦七屆，先後吸引台商、僑商代表團等一百一十餘批次客商到鹽亭觀光祭祖、考察投資。

台商 台灣人 考察

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