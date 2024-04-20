美方施壓 陸車企赴墨優惠沒了 比亞迪、長安等設廠受衝擊

大陸車企以及供應鏈正積極布局墨西哥，不過，外媒報導，墨西哥政府在美國壓力下，不會再為大陸電動車企業提供低成本公共土地或減稅等優惠。

此舉被認為與美國貿易代表署（USTR）施壓有關，美方要求將中國電動車製造商排除在「北美自由貿易協定」（NAFTA）建立的自由貿易區之外。

大陸汽車巨頭爭相布局墨西哥

路透報導，墨西哥官員1月與比亞迪高層開會時表示，該國不會像過去那樣給予汽車製造商補助鼓勵其在當地設廠，並且暫停未來與大陸車企舉行的談判。

值得注意的是，比亞迪高層在2月仍表示不排除在墨西哥設廠的可能。除了比亞迪，包括長安、長城、奇瑞、海爾、海信、TCL及眾多供應鏈企業，正以各種形式在墨西哥落地或建廠。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）近日表示，美國必須採取果斷行動，保護電動汽車免受中國補貼競爭的影響。白宮發言人也重申，華府不會容許大陸電動車大量流入美國市場。

報導提到，目前約20家大陸車企在墨西哥銷售電動車，銷量占當地市場三分之一，但沒有一家在當地設廠。

美國貿易代表辦公室的一名官員表示，美墨加協定（USMCA）並不代表能為大陸和其他可能尋求在不支付費用的情況下，進入美國市場。這位官員還表示，美國貿易代表辦公室專注於這個問題，因為它與汽車、鋼鐵和鋁有關。

美國的干預反映出美國汽車行業、工會和美國政界，對比亞迪、上汽等大陸汽車製造商日益強烈的擔憂，而吉利、奇瑞和江淮汽車的目標是利用墨西哥作為後門，在美國銷售廉價電動汽車，而無需支付美國27.5%的高額關稅。

27.5%的關稅，包含向進口汽車徵收的2.5%的常規關稅，以及川普政府2018年開始對中國製造的汽車額外徵收的25%關稅。相比之下，墨西哥境內的工廠生產的汽車，在進入美國時可以享受最低的2.5%關稅。

為了避免美國關稅，商品必須具有一定比例的區域組裝和元件，具體取決於產品和行業。至少75%的汽車核心零部件，例如發動機或變速器，必須來自北美地區。

金融時報去年12月報導，上汽名爵（MG）、比亞迪和奇瑞汽車等三家大陸車企，都在與墨西哥官員商談工廠選址事宜，其中MG正在籌建的工廠投資總額將達15億到20億美元，比亞迪工廠的首期投資額也將達數億美元。